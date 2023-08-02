Kanada'nın Newfoundland bölgesinde yerleşim yerinin kıyısında devasa bir buzul belirdi. Ancak bu durum gayet doğal.

Buzullar, yaz aylarında erime sonucunda ana parçasından ayrılarak büyük kütleler halinde okyanusta sürükleniyor. Bu her ne kadar doğal bir durum olsa da küresel ısınmayla ana parçadan kopan buzulların büyüklüğü daha da artıyor, her yıl çok daha fazla buzul kütle kaybediliyor.

Kanada’nın Newfoundland ve Labrador bölgesi kıyısında çekilen yeni görüntüler de küresel ısınmayı dibine kadar hissettiğimiz şu günlerde sosyal medyada gündem oldu. Devasa bir buzul parçası, Kanadalı vatandaşlar tarafından evlerinin kıyısında görüldü.

Kanada'da görüntülenen devasa buzul:

Aslında bu videonun çekildiği yerde, okyanusta sürüklenen buzullar görmek oldukça doğal, hatta bölge bu özelliğiyle birçok turistik ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Özellikle Nisan - Ağustos ayları, burada buzulların gözlemlenmesi için en iyi dönem olarak biliniyor.

Bölgede yaşayan kişiler, sosyal medyadaki paylaşımların altında bu durumun her yıl görüldüğünü de belirtiyor. Yeni videoda da şaşılacak bir şey olmadığına dikkat çekiyor.

Videonun çekildiği bölgede gözlemlenen buzulların neredeyse tamamı, Grönland’dan kopan buzulların ta kendisi. Bazıları ise Kanada’nın daha kuzey bölgelerinden kopan parçalar. Bu parçalar okyanusta sürükleniyor, daha sıcak enlemlere indikçe eriyor, okyanusa karışıyor.

Aynı bölgeden geçmiş zamanda çekilen görüntüler: