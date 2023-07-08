Yeni yapılan bir çalışmaya göre, buzullar eridikçe Dünya için en tehlikeli gazlardan olan metan gazı atmosfere doğru yayılıyor. Üstelik bu metan gazı, milyonlarca yıllık kaynaklardan geliyor ve büyük bir risk taşıyor gibi görünüyor.

Eriyerek azalan buzullar, uzun süredir buzla kaplı karalarla birlikte yeraltı kaynaklarından yukarı taşınan suları ve gazları da ortaya çıkarıyor.

Keşfedilen kaynakların neredeyse hepsinde güçlü metan gazıyla karşılaşan araştırmacılar, bunun bir iklim krizi döngüsü olduğunu söylüyor.

Metan gazları ne kadar tehlikeli?

Küresel ısınma ve iklim krizinin en büyük etkenlerinden biri olan metan gazının gezegenimizde yarattığı ve bundan sonra da yaratmaya devam edeceği yıkımlar, artık inkâr edilemez bir gerçek.

Hatta, atmosferdeki sera gazı emisyonlarının %18'inden sorumlu. Başka bir ifadeyle, Dünya'daki tüm egzoz gazlarının atmosfere verdiği zarardan bile daha yüksek! Kısacası metan gazlarının etkisi, ne yazık ki Dünya’yı geri dönülmesi zor bir evreye taşıyor.

Metan gazının gezegenimiz için ne kadar zararlı olduğunu öğrendiğimize göre bizi biraz daha rahatsız edecek olan çalışmaya göz atabiliriz.

Norveç'in Svalbard takımadalarındaki buzulların erimesinin incelendiği araştırmaya göre azalan buzullar, uzun süredir buzla kaplı karaları ortaya çıkardıkça metan gazı, atmosfere salınıyor. Günümüzde hayvancılık yüzünden oluşan metan gazlarından bağımsız olarak, belki de milyonlarca yıl önce buzulların altında sıkışmış gazlar, şimdi açığa çıkıyor. Araştırmacılar, incelenen 123 kaynaktan 122'sinin güçlü eski metan rezervleri içerdiğini keşfettiler.

Bu kaynakların, atmosfere ne kadar metan saldığı henüz tam olarak belli değil ancak araştırmacılar, buzulların erimesinin yeni ve yıkıcı sera gazı emisyonlarının kilidini açmış olabileceğinden korkuyor. Bu tür erime bölgelerinin ne kadarında benzer bir salınım olduğu da bilinmiyor ancak araştırmacılar, etkilerin yıkıcı olabileceğine işaret ediyor.

Çalışmanın baş yazarı olan bilim insanı Gabrielle Kleber, bunun iklim krizinin neden olduğu bir döngü olduğunu söylüyor. Kısacası; günümüzdeki hayvancılık faaliyetlerinin de etkisiyle artan metan gazı salınımıyla hızlanan küresel ısınmayı; daha fazla metan, daha fazla erime ve ısınma gibi bir döngüye sokuyor. Metan gazları atmosfere salındıkça, iklim krizi döngüsü daha yıkıcı sonuçlar doğurarak artmaya devam edecek gibi görünüyor.