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Kanatlarında Çatlak Oluşabildiği Tespit Edilen Tüm Airbus 380'ler İncelemeye Alındı

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Kanatlarında çatlak tespit edilmesi nedeniyle Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), tüm Airbus 380'ler için denetim kararı aldı.

Kanatlarında Çatlak Oluşabildiği Tespit Edilen Tüm Airbus 380'ler İncelemeye Alındı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanıyla anılan Airbus A380’ler, kanatlarında beliren küçük çatlaklar nedeniyle incelemeye alındı.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), dev uçaklar için acil denetim düğmesine bastı.

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Kanatlarında Çatlak Oluşabildiği Tespit Edilen Tüm Airbus 380'ler İncelemeye Alındı
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A380 kanatlarında problem var

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İncelemenin asıl sebebi bir uçuş sırasındaki stresi göğüsleyen gövde içi orta kirişlerde tespit edilen çatlaklardan kaynaklanıyor.

EASA, durumun tüm filoyu kapsayan genel bir kriz yaratmadığını söylese de işi şansa bırakmak istemedi. Şimdilik radara takılan 16 uçak var. Bunların 15’i Emirates, biri ise Avustralyalı Qantas filosunda yer alıyor. Hatta Emirates’in 5 uçağına geçici yasak konulmuş durumda.

Airbus'ın başındaki tek dert bu değil

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Üretimi 2021’de dursa da lüks havayolu şirketlerinin hâlâ gözbebeği olan A380’deki bu sorun, Airbus’ın sırtındaki tek yük değil. Dev üretici, bir yandan tedarik zinciri krizleri ve geciken motor teslimatları yüzünden fabrikalarda bekleyen uçaklarla boğuşurken, diğer yandan Avrupa’nın bitmek bilmeyen bürokratik denetimleriyle uğraşıyor.

Airbus CEO’su Guillaume Faury de bu durumdan oldukça dertli. Avrupa’daki ağır kuralların, yüksek enerji fiyatlarının ve bitmek bilmeyen idari maliyetlerin şirketin rekabet gücünü baltaladığını açık açık dile getiriyor.

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