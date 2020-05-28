İlyas Ay isimli YouTuber’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video, 3 milyar 300 milyon izlenmeye ulaştı. İlyas Ay’ın devasa izlenme rakamlarına ulaşan videosu, YouTube’un en fazla izlenen ilk 10 videosu arasına girmeyi başardı.

Türkçe ve Rusça YouTube kanalları olan İlyas Ay, çocuklara yönelik oluşturduğu içeriklerle YouTube’un başarılı isimleri arasında yer alıyor. Başarılı YouTuber İlyas Ay, Rusça YouTube kanalında yayınladığı yeni videoyla başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.

İlyas Ay’ın 14.7 milyon abonesi bulunan Rusça YouTube kanalında “Çiftlikte rengarenk yumurtalarla renkleri öğreniyorum” videosu kısa bir süre içinde 3 milyar 300 milyon kere görüntülendi. Ay’ın 3 milyar görüntülenen videosu, yakaladığı bu görüntüleme sayısıyla YouTube’un en fazla izlenen ilk 10 videosu arasına girmeyi başardı.

İlyas Ay’ın videosu, en kısa sürede en çok izlenen video olmayı başardı

Videonun yakaladığı görüntüleme sayısı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten İlyas Ay, videonun YouTube en fazla izlenenleri arasında yer almakla beraber en kısa sürede en çok izlenen video olduğunu da açıkladı.

Çocuklara yönelik iki YouTube kanalıyla oldukça yüksek abone sayılarına ulaşan İlyas Ay, son zamanlarda çocuklar için üretilen içeriklerin video paylaşım platformlarında fazlaca ilgi gördüğünü söyledi. Ay, ilk etapta ufak çaplı eğlendirici ve öğretici videolarla YouTube Rusya’da yayıncı olmaya karar verdiğini belirtti. Videolarının kısa bir süre içerisinde ciddi bir izleyici sayısına ulaştığını söyleyen İlyas Ay, insanların yeni videolar için kendisine mesaj attığını da sözlerine ekledi.

Мирошка ТВ isimli YouTube kanalına baktığımızda "Çiftlikte rengarenk yumurtalarla renkleri öğreniyorum" videosunun gerçekten de inanılmaz seviyede çok izlendiğini görüyoruz. Bununla birlikte kanalın diğer videoları aynı oranda izlenmemiş. Hatta iki hafta önce yüklenen kanalın son videosu, yalnızca 78 bin görüntülenmeye sahip.

İlyas Ay’ın 1.33 milyon abonesi bulunan Miroşka Tv isimli Türkçe YouTube kanalında yayınladığı “Çiftlikte renkli yumurtalarla renkleri öğreniyorum” adlı video da büyük bir başarı elde etti. Video, Miroşka Tv’de 230 milyondan fazla görüntülendi.

Türk YouTuber İlyas Ay'ın 3 milyar 300 milyon görüntülemeye ulaşan videosu: