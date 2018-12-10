Kanser Tedavisinde Deri Hücrelerini Kullanmanın Yolu Bulundu

İnsanlığın en büyük sağlık problemleri arasında yer alan kanser ile mücadelede yeni umut, yeniden programlanan deri hücreleri oldu.

Vücudumuzu yabancı organizmalardan korumak T hücrelerinin görevi. Bu hücrelerin eksikliğinde, hastalıklara oldukça açık hale geliyoruz. T hücreleri ise bağışıklık sistemimizin gözcüleri olan dendritik hücrelerin yönlendirmesine ihtiyaç duyuyor. Dendritik hücreler, vücutta olağan dışı ya da şüpheli bir durum olması durumunda bağışıklık sistemine haber veriyorlar.

İmmunoterapi gibi kanser tedavisi yöntemlerinde ise bedenimizin bu özelliği manipüle edilerek, vücudumuzun kanserli hücrelere saldırması sağlanıyor. İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bilim insanlarının geliştirdiği yeni işlem sayesinde, deri hücreleri bu gözcüler haline geliyor, bu da daha güvenli bir tedavi anlamına geliyor.

Kanserle mücadelede vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanmak zorlu bir süreç . Bazen kanser, dendritik hücreleri alışılmadık şekilde kullanıyor ve beklenmedik davranışlar sergiliyor. Bedenin tedaviyi reddetme riski de hep var. Bağışıklık hücreleri bedenin kendi hücrelerinden oluşturulduğunda, bu tedaviyi kabul etmeme vakalarının oranı büyük oranda düşüş gösteriyor.

Doğrudan yeniden programlama adı verilen bu işlem, Science immunology dergisinde yayımlandı. Araştırmanın başındaki isim Filipe Pereira, deriden alınan doku örneğinden milyonlarca hücre elde edebildiklerini ve bu hücreleri dendritik hücreler olarak programlayabildiklerini belirtirken, sürecin sadece dokuz gün sürdüğünü açıkladı.

Bu özelleştirilmiş hücreler vücuda kanserin yerini bildirebiliyor. Ayrıca bu hücreleri, vücuda enjekte etmeden önce özel bir hedefe saldırmak üzere programlamak da mümkün. Hücresel immünoterapi, kanserle mücadelede oldukça yeni bir yöntem. Bağışıklık sistemimizin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak bize daha uzun süre sağlıklı yaşamanın yolunu açacak.

Pereira ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma da immünoterapide yeni çalışma alanları oluşturacak ve tedavi süreçlerinin daha iyi hale gelmesini sağlayacak.