Son dönemde Twitter'da ve röportaj verdiği her yerde Donald Trump'ı öven ve destekleyen açıklamalarda bulunan Kanye West, yine garip bir demeçte bulundu.

Özellikle 808s & Heartbreak albümüyle belki de modern zamanların en mükemmel albümlerinden birine imza atan Kanye West, bu albümden sonra bir türlü düz bir çizgide yürüyemez oldu. Son olarak Donald Trump'ı oval ofiste ziyaret eden Kanye West, garip hareketlerine ve açıklamalarına devam etti.

Yapılan basın toplantısında bir anda cebindeki telefonu çıkaran Kanye West şunları söyledi:

"Yanımda bir adet GIF getirdim. Bu gördüğünüz iPlane 1. Hidrojen destekli bir uçak ve başkanımızın uçması gereken uçak budur. Bu uçağın yapımında bir Amerikan şirketi olan Apple ile çalışacağız."

Air Force One'ların yerini alması gerektiğini düşündüğü iPlane 1'i herkese gösteren Kanye, Donal Trump'ı dahi ne diyeceğini bilemez bir konuma soktu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Kanye'nin tüm bu süreçte Trump'ı trollediğini de düşünmüyor değiliz. Bakalım Kanye West önümüzdeki süreçte daha ne gibi garipliklere imza atacak.