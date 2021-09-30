HABAŞ, Honda Türkiye'nin Fabrika'sında Yerli Araç Üretecek

Japon otomotiv firması Honda, Gebze’deki fabrikasında üretimini durdurdu. Fabrika LPG dağıtımında önde gelen şirket HABAŞ’a devredildi. HABAŞ yetkilileri, fabrikada yerli hibrit otomobil üretmek için hazırlandıkları açıkladı.

Türkiye’de üretimini durduran Honda’nın fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli araç üretmek için hazırlanıyor. Şirket yetkililerinin açıklamasına göre Honda’nın İngiltere’deki fabrikasından üretim ekipmanları satın alındı.

Honda Türkiye tarafından Eylül 2021’de fabrikada üretimin durdurulacağı 2019'da duyurulmuştu. Türkiye'de uzun yıllardır üretim yapan otomotiv şirketi, artık sadece pazarlama operasyonlarını sürdürecek.

Son üretim 28 Eylül'de tamamlandı

Japon otomobil üreticisi Honda Türkiye yetkilileri “Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu’na devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Eylül 2021’den sonra gerçekleşecek taşınmadan sonra 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir.” şeklinde açıklama yaptı. Şirket tesisteki üretimin durdurulacağını 2 yıl önce duyurmuştu. Honda Türkiye bu fabrikada 38 bin adetlik kapasitesiyle, Civic Sedan modelini üretiyordu. Yaklaşık 24 yıldır sürdürdüğü üretim faaliyetlerini 28 Eylül’de sonlandırdı. Gebze’deki fabrika kapatılarak Maltepe’deki yeni yönetim binasına taşındı.

HABAŞ yerli hibrit otomotiv üretecek

HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş), endüstriyel ve tıbbi gaz, çelik, elektrik enerjisi, ağır makine, tüp ve LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ve dağıtımıyla birlikte liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan köklü bir şirket. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli yatırımcıları arasında yer alıyor. Şirketin sahibi Mehmet Rüştü Başaran, yerli otomobil üretme hayalini geçtiğimiz günlerde devraldığı Honda Türkiye’nin fabrikasında gerçekleştirecek. İngiltere’deki Honda fabrikasından ekipman satın alındığı duyuruldu. Şirket yetkilileri 30’a yakın mühendislik şirketiyle görüştüklerini ve yakın bir zamanda yerli bir hibrit otomobil firmasıyla seri üretime başlayacaklarını ifade etti. Ayrıca şirketin yerli araç üretmek için eski Honda çalışanlarına iş teklif ettiği biliniyor.