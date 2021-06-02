Kar98k Tüfeğinin Savaş Tarihindeki Şaşırtıcı Yolculuğu

PUBG mobil oyununun popüler hale gelmesi ile adını yeniden duymaya başladığımız, İkinci Dünya Savaşı başta olmak üzere dünya savaş tarihinde en çok kullanılan silahlardan biri olan Alman yapımı Karabiner 98k ya da kısaca Kar98k tüfeği, tam bir Nazi silahına yakışır şekilde oldukça kanlı ve sıradışı bir hikayeye sahip.

İkinci Dünya Savaşı temalı oyunlarda sık sık gördüğümüz ancak PUBG mobil oyununun popüler olması ile birlikte duymayan kalmayan Karabiner 98k ya da kısaca Kar98k tüfeği, yüz yıldan uzun süre can almaya başlamış Alman yapımı bir silahtır. Kar98k tüfeği, İkinci Dünya Savaşı ile anılsa da aslında tarihi hem çok daha eskiye dayanmakta hem de günümüzde bile bazı yerel savaşlarda kullanılmaya devam etmektedir.

Öncelikle söylemeliyiz ki insan öldürme amacıyla üretilen bir aleti asla övmüyoruz. Ancak Kar98k tüfeğinin dünyada kullanılmadığı ve kan dökmediği hiçbir yer olmadığı için merak uyandırdığını söylemeliyiz. PC, konsol ya da mobil oyunlar dışında bir daha asla kullanıldığını görmeyi ummadığınız Kar98k tüfeğinin tarihsel yolculuğuna yakından bakalım ve yüz yıldan uzun süre önce üretilmiş bu silahın nasıl olup da günümüzde hala adından söz ettirdiğini görelim.

Kar98k tüfeği aslında bir Karabiner değil:

Herkesin bildiği Nazi tabancalarının üreticisi olan Alman silah markası Mauser tarafından üretilen Kar98k, Karabiner tüfek serisinin son ürünüdür. Ancak Kar98k aslında bir Karabiner değildi. Birinci Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanların yeniden silah üretmek için buldukları bir oyundan ibaretti.

Birinci Dünya Savaşı’nda Alman askerlerinin resmi silahı olarak kabul edilen Karabiner 98b, 1898 yapımı Gewehr 98 tüfeğinden ilham alınarak geliştirildi. Sürgülü, düşük mermi hazneli ve hantal yapısı ile pek kullanışlı değildi ama hedefini on ikiden vurmayı başarıyordu. Yine de Karabiner 98b, savaşı Almanya’nın kazanması için yeterli gelmedi ve Versay Antlaşması imzalandı.

Versay Antlaşması, Almanya’yı mahvetti. Yeni silah üretemedikleri o dönem iktidara gelen Nazi Partisi bir çözüm olarak, geçen yüzyıldan kalan Gewehr 98 tüfeklerini geliştirme kararı aldı. Yani Kar98k aslında bir Karabiner değil, Gewehr’dir. Bu oyun işe yaradı ve Almanlar, akıl alır gibi olmayan bir hızla Kar98k üretmeye başladılar.

İkinci Dünya Savaşı’nda Kar98k tüfeğinin rolü:

Naziler elbette Kar98k tüfeğini eğlence amaçlı üretmiyorlardı. Hedefleri büyük bir savaştı. Mauser markası köhne Gewehr 98 tüfeklerinin iç mekanizmasını aynı tutarak namlu uzunluğunu kısalttı ve ortaya çok daha kullanışlı, hafif bir tüfek olan Kar98k çıktı. Artık makineli tüfeklerin olduğu bir çağ için hala pek kullanışlı değildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 14 milyon Kar98k tüfeği üretildi. Elbette bunların hepsi piyade tüfeği olarak kullanılmadı. 132 bin tüfek, sinsi keskin nişancılar için özel olarak geliştirilmişti. Bu durumun ne kadar işe yaradığını tarihi kayıtlardan biliyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı mücadelelerinin büyük bölümü şehir çatışmaları olarak ilerledi ve tepede Nazi askerlerini koruyan bir keskin nişancı olması her şeyi kolaylaştırıyordu.

Ne mutlu ki Kar98k tüfekleri bile Adolf Hitler’in beceriksizliğini örtemedi ve Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nda büyük bir mağlubiyet aldı. Peki, üretilen 14 milyon tüfeğe ne oldu? Maalesef bu tüfekler, günümüzde bile hala devam eden pek çok yerel savaşın en büyük oyuncularından oldular.

Yakın tarihte Kar98k tüfeğinin kanlı izleri:

Nazilerin savaşı kaybettiği her cephede binlerce Kar98k tüfeği ele geçiriliyordu. Bazıları daha sonra NATO tarafından saklanmış olsa da bu tüfeklerin pek çoğu Sovyetler’in, Norveç’in, Belçika’nın, Çekoslovakya'nın ve Yugoslavya’nın elinde kaldı. Bazı ülkeler bu tüfekleri resmi ordu silahı olarak kabul etti ancak diğer ülkeler bu silahları çok daha kötü amaçlar için kullandılar.

Vietnam, Kore, İsrail, Filistin, Irak, İran, Afrika ülkeleri ve daha aklınıza gelebilecek yerel savaşların ya da iç çatışmaların yaşandığı tüm ülkelerde Kar98k tüfeği kullanıldı. Bir tarafın ABD, bir tarafın Sovyetler tarafından desteklendiği her çatışmada mutlaka Kar98k tüfeklerini görebilirsiniz.

İsrail - Filistin arasında 1967 yılında yaşanan Altı Gün Savaşları, 1973 yılında yaşanan Arap - İsrail Savaşı ve bugün bile devam eden çatışmaların hepsinde Kar98k tüfeği başroldeydi. Aynı şekilde 1990’lı yıllarda Yugoslavya’yı yıkıma götüren yerel çatışmalarda ve Bosna Savaşı’nda da Kar98k tüfeği kullanımı oldukça yaygındı. Bosna sokaklarında sivilleri hedef alan keskin nişancıları nasıl unutabiliriz?

1991 yılında yaşanan ve onlarca ülkenin operasyonlara dahil olduğu Körfez Savaşı’nda kullanılan Kar98k tüfekler aynı zamanda 2003 yılında başlayan ve uzun yıllar fiilen devam Irak işgali sırasında Amerikalı ve İngiliz işgalci birliklerine karşı Iraklılar tarafından kullanılmıştır.

Gariptir; Nazilerin katlettiği Yahudilerin devleti İsrail, Kar98k tüfeklerini kullanırken üzerinde bulunan gamalı haç işaretlerini kazıyarak İbranice yazılarla donatmıştır. Ülkelerini işgal eden Nazilerin silahlarını kullanan diğer milletler ne gibi çözümler bulmuşlar bilinmiyor. Bilinen, yalnızca bu utanç verici tablo.

Günümüzde Kar98k tüfekleri:

Günümüzde artık Birleşmiş Miletler var, NATO var, Avrupa Birliği var. Tek dişi kalmış medeniyet terör örgütlerinin öldürdüğü gençleri, Filistin’i, Doğu Türkistan’ı, Suriye’yi, Afrika’yı, mültecileri görmediği için artık savaş yok, herkes mutlu kabul ediliyor. Bu nedenle Almanya, tarihi bu kadar kanlı olan Kar98k tüfeklerini hala resmi geçit törenlerinde kullanıyor.

Günümüzde artık hiçbir devlet hatta terör örgütleri bile Kar98k tüfeği kullanmıyor. Silah teknolojisi bugüne kadar görülmemiş bir hızla geliştiği için artık çok daha uzaktan ve çok daha kolay bir şekilde insanları öldürmeyi başaran silahlar icat edildi. Modern dünyada artık hantal tüfeklere yer yok.

Yüz yıldan uzun süre önce üretilmesine rağmen günümüzde yaşanan yerel savaşları bile etkileyen Karbine 98k ya da kısaca Kar98k tüfeğinin kanlı yolculuğunu anlattık. Kar98k ile artık yalnızca oyunlarda karşılaşıyoruz. Dileriz, bir gün tüm silahlar yalnızca bir oyun itemine dönüşür.

Kaynak: ToughtCo. ww2db