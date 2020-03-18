NASA'nın İnternet Üzerinden Sunduğu Aktiviteler

Vaktinizin çoğunu evde harcadığınız şu günlerde, kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek gibi aktivitelerin yanı sıra, NASA'da yer alan etkinliklerden de yararlanabilirsiniz.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), koronavirüs salgını nedeniyle günlerin büyük bir bölümünün, hatta tamamının evde geçirildiği bir dönemde çeşitli alternatifler hazırladı.

NASA’nın resmi internet sitesinden yer alan söz konusu seçenekleri şu şekilde:

1. Açık hava keşfi: NASA Skywatching Önerileri:

Biraz temiz havaya mı ihtiyacınız var? Çoğu gece gökyüzünde görülecek olayları takip edebilirsiniz. 17, 18 ve 19 Mart’ta hilal evresindeki Ay; Mars, Satürn ve Jüpiter ile bir araya gelecek.

2. İç mekan etkinlikleri:

Ay evresini kesinlikle kaçırmayın. Bir Ay evresi hesaplama aleti oluşturun. Böylelikle Ay evreleri parmaklarınızın ucunda olacak. Bu çalışma, NASA tarafından ilham vermek ve eğitmek için oluşturulan ücretsiz bir etkinlik.

3. İzlenmesi gereken şeyler:

NASA'nın bu yaz görücüye çıkaracağı yeni Perseverance adlı gezgin, 2021'de Mars'a inecek. İniş noktasının nasıl seçildiğiyle ilgili NASA JPL (Jet İtki Laboratuvarı) tarafından hazırlanan yukarıdaki 1 dakikalık video izleyebilirsiniz.

4. Güneş sistemimizin ötesindeki dünyalar:

Şimdiye kadar 4.000'den fazla ötegezegen keşfettik. Bu “dünyaların” bazılarını ziyaret edebilir ve NASA’nın Exoplanet (ötegezegen) Seyahat Bürosu’nun yaptığı bilime dayanarak bu gezegenlerde koşulların nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca buradan posterlere de ulaşabilirsiniz.

5. Dinle ve oku:

NASA’nın podcast ve e-kitap koleksiyonlarında çok sayıda hikaye bulabilirsiniz.

6. Kendin yap bilimi:

NASA’nın vatandaş bilim projeleri, bilim insanları ve halk arasında bir iş birliği… ABD vatandaşı olan gönüllüler, binlerce önemli bilimsel keşfe yardım etti. Birçok proje herkes tarafından, her yerde, sadece bir cep telefonu veya dizüstü bilgisayar ile yapılabiliyor.

7. NASA 50 eyalette:

ABD’de 50 eyaletin tamamının NASA'nın uzayı keşfetmesine yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Eyaletlerin, uzay araştırmalarına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Ardından aşağıdaki üç soruyu cevaplayabilirsiniz.