Karda Düşme İhtimalini Neredeyse Sıfıra İndiren Bot

Kayak sporuyla ilgilinenler için oldukça ilginç bir bot geliştirildi. Bu ayakkabı, esnekliği sayesinde düşme ihtimalinizi neredeyse sıfıra indiriyor.

Kayak sporuyla ilgilenenler için oldukça enteresan bir bot geliştirildi. İsviçreli ünlü kayak malzemesi ve bot üreticisi Dahu'nun geliştirdiği iki parçalık esnek materyalden üretilen bu botla, spora ara verdiğinizde veya yürümeniz gerektiğinde neredeyse hiç zorlanmıyorsunuz.

Ünlü İtalyan deri firması Primaloft'un ürettiği derilerle geliştrilen alt kısım, tamamen su geçirmez şekilde dizayn edilmiş. Adım attıkça hafif bir esneme yapan Cambium isimli bu parça ile hem enerjiden tasarruf edilmiş oluyor hem de düşme riski hissedilir oranda azalıyor.

Elbette bu tür 'premium' bir modelin de bir bedeli var. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı için satışa sunulan bu botların çifti 900 dolar (4.817 TL) fiyattan alıcılarını bekliyor. Dahu'nun internet sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda da Zuke adında bir model geliştirilmiş ancak ürün Kickstarter hedefini tutturamamıştı.