Kardeş Escobar, Katlanabilir Akıllı Telefonunu Duyurdu

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, sadece 350 dolar fiyat etiketine sahip olan katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu. Escobar Fold 1 adındaki cihaz, Apple ve Samsung'a kafa tutuyor.

Pablo Emilio Escobar Gaviria ya da daha genel olarak bilinen adıyla Pablo Escobar, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biriydi. Bir döneme damga vuran ve dünyanın en zengin insanları listesine daha girecek büyüklükte bir servete ulaşan Pablo Escobar, suç, uyuşturucu ve cinayet kelimeleri ile sık sık aynı cümlede yer aldı.

Pablo Escobar’ın kardeşi olan Roberto Escobar ise daha çok teknoloji ve teknoloji üreticileri ile anılıyor. Geçtiğimiz dönemde ünlü girişimci ve iş adamı Elon Musk’ın alev silahı fikrini kendisinden çaldığını iddia ederek gündem yaratan kardeş Escobar, şimdi ise 2019 yılının en büyük hayal kırıklıklarından olan katlanabilir akıllı telefonlarla gündemde.

Samsung ve Huawei’nin ardından LG, Apple gibi teknoloji devlerinin kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmelerini beklerken Roberto Escobar’ın “Escobar Fold 1” adlı katlanabilir akıllı telefonu ile karşı karşıya kaldık. Üstelik kardeş Escobar bu telefonun kırılmaz olduğunu ve rakiplerine göre son derece uygun fiyatlı olduğunu söylüyor.

Sekiz çekirdekli 2.8Ghz Qualcomm Snapdragon 8 işlemciye sahip olan bu katlanabilir telefon, 16 MP + 20 MP çift kameraya sahip. 7.8 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan cihaz, çift SIM kart desteğine de sahip. İşin en ilginç tarafı ise bu katlanabilir akıllı telefonun yalnızca 349 dolar fiyat etiketine sahip olması.

Apple, katlanabilir akıllı telefon piyasasına henüz girmemiş olsa da Roberto Escobar, bu telefon ile Apple’a karşı bir anlamda savaş açmış durumda. Digital Trends’e yaptığı açıklamalarda “Birçok insana Apple’ı yeneceğimi söyledim ve yapacağım. Perakendecileri ve çevrimiçi ağları aradan çıkardım. Böylece Samsung ve diğerleri gibi binlerce dolara telefon satmıyorum.” şeklinde konuştu.

Üstelik Roberto Escobar’ın Apple’a karşı başlattığı savaş yalnızca sektörel bir rekabetten ibaret değil. Kardeş Escobar, Apple’ın insanları kandırarak değersiz ürünler sattığını iddia ederek 6 Ocak 2020’da şirkete karşı 30 milyar dolarlık bir ‘sınıf-aksiyonu’ davası açacağını duyurdu. İnsanlara hak ettiklerini geri vermeden önce kendi telefonunu gün yüzüne çıkarmak istediğini söyleyen Escobar, bu davaya başlamak için sadece avukatlara 1 milyon dolar para harcadığını dile getirdi.

Escobar Fold 1 tanıtım videolarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz