Sosyal Medya Hakkında Anlam Yüklü Karikatür Çizimleri

Sosyal medya ile ilişkimizin geldiği son noktayı gözler önüne seren karikatürleri derledik. Her karikatür çizimi ve illüstrasyon, farklı bir alt metne sahip gibi görünse bile aslında ortak bir payda da buluşuyorlar.

Hayallerimiz de sosyal medya hesaplarımız gibi binbir şekle girebilir. Aslında tehlikeli olan da budur. Arzularımıza göre şekillendirdiğimiz hayaller doğrultusunda kavuşmak istediğimiz kimliği, sosyal medyada yansıtırız. Bugün birlikte göz atacağımız karikatür çizimleri, sosyal medya konusunda bizi biraz daha düşünmeye itiyor.

Sosyal medya hakkındaki karikatür çizimleri ve illüstrasyonları bir araya getirerek farkındalık yaratmak istedik. Listede yer alan her karikatür, sosyal medyanın hayatımıza olan farklı bir etkisini ele alıyor. Dilimiz döndüğünce o etkileri size açıklamaya çalıştık.

Neden mutlu görünmek zorundaymışız gibi hissediyoruz:

İnsan mutlu olabildiği kadar üzülebilen, heyecanlanabilen, panik yapabilen, utanabilen ve daha birçok duyguyu bünyesinde barındırabilen bir canlıdır. Bizi insan yapan şey de bu çeşitlilik değil midir zaten? Her halimizle barışık olmak yerine neden sürekli mutlu görünmek zorunda hissediyoruz kendimizi?

Gerçek duygulardan kaçınıyoruz:

Arkadaşlarımızı, dostlarımızı hatta aşklarımızı bile sosyal medya hesaplarımızdan bulduğumuz bir dönemin içindeyiz. Kimine göre daha kolay olduğu için kimine göre ise düşüncelerini daha rahat ifade edebildiği için bunu tercih ediyoruz. Sosyalleştiğimizi sanırken, sosyal olmanın ne olduğunu unutuyoruz.

Önce kendi içimizde gerçek olanı bulmalıyız:

İç benliğinizi dışarıya olduğu gibi yansıtabilenlerdenseniz çok şanslısınız, çünkü bu gerçek özgürlüğün ta kendisidir. Bu özgürlüğü tatmak isteyen herkesin ilk yapması gereken ‘’Ben ne istiyorum?’’ sorusunu kendisine sormasıdır. Bu sorunun ‘’Nasıl biri olmak istiyorum?’’ gibi düşündükçe ortaya saçılan milyonlarca varyasyonu da mevcuttur.

Asla ama asla siz siz olun kendinizi başka biriymiş gibi lanse etmeyin. Olduğunuz kişiden memnun olmayabilirsiniz, kendinize yakıştırdığınız statüde de olmayabilirsiniz, çoğumuz aynı durumdayız. Bu asla yalan söylememizi gerektirecek ya da utanılacak bir durum değil.

Çok yoruyoruz kendimizi?

Her mecrada farklı kişiliklere bürünebiliyoruz. Facebook'ta siyasi tartışmalara giren bir fikir savunucusu iken, Twitter'da eleştirmen, Instagram'da ise sanatkar olabiliyoruz. Birden çok karaktere bürünüp, hepsinde mutlu ve mükemmel görünmeye çalışmanın, belli bir zaman sonra bizi yorması ve bunalıma sürüklemesi ne yazık ki kaçınılmazdır.

Peki ya tek sorun bunalım mı?

Harcadığınız zamanı pazarlık edebileceğiniz birini tanıyorsanız bu başlığı es geçebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda çok vakit geçiriyoruz. Örneğin, kitap okuyarak, belgesel izleyerek ya da sevdiklerimiz ile fikir alışverişi yaparak vaktimizi daha iyi değerlendirebiliriz.

Sevdiklerimiz bizi özlüyor:

Yazının bu kısmında durumumuzu vahim olarak görebilirsiniz ama durumu daha kötü olanlar da var, sevdiklerimiz. Eğer çevrenizde sosyal medya hesabı olmayan, geri kafalı diye yaftalanan ya da duygusal yönleri ağır basan sevenleriniz var ise siz de anlarsınız, inanın onların durumu bizden daha kötü. Kendilerini yalnız hissediyorlar, şimdi gidip onlara sarılmamızın tam vakti.

Hepimiz yargılamayı seviyoruz:

Bir yargıç edasıyla birini en ufak bir hatasında darağacına götürüyoruz. Normalde eskiden olsa ulaşamayacağımız popüler kişilere kolay ulaşabilmek, televizyon başından yaptığımız tüm acımasız eleştirileri yüzlerine karşı yapabilme şansı tanıdı bizlere. Daha anlayışlı olmalıyız.

Zararın neresinden dönersek kar:

Konsere gitmek yerine Instagram’dan canlı bir yayına katılıyor olabiliriz. Münazaraya ya da bir söyleşiye katılmak yerine de Twitter’dan veya Facebook’tan tartışmalara giriyor da olabiliriz. Peki bunu bir başkasına önerir miyiz? Tüm sorunlar bu noktadan başlıyor, tembelleşiyoruz ve sosyalleştiğimizi sandıkça esasen sosyallikten uzaklaşıyoruz.

Unutmayalım ki doğduğumuz andan itibaren gelişim sürecine gireriz. Gelişimimiz karakterimize ve bize öğretilenlere göre şekillenir, bu yüzden özellikle bebeklerimize sosyal medya hesapları açmayalım, boş bir tuval verelim. Sosyal medya hesapları kötü olduğu için değil, zamanı geldiğinde özgür iradelerini daha iyi ifade edebilmeleri için.

Bizler yetişkiniz, değil mi?

Baloncukta yazan yazının tam çevirisi bu. Karikatür çiziminde bulunan bu anı hepimiz yaşamışızdır. Özellikle büyük şehirlerde otobüse, metroya ya da trene binen birinin bu sahne ile yüzleşmemiş olma ihtimali yok denecek kadar az

Tüm bunların yanında yetmezmiş gibi gözetleniyoruz:

Bilmediğiniz bir konu değil. Sizi, kendinizden daha iyi tanıdıklarını bile düşündüğünüz olmuştur. Bu doğru. Tüm hobilerimizi, ne yediğimizi, kimle olduğumuzu, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, ne yapmak istediğimizi, neleri sevmediğimizi, tüm bilgilerimizi giriyoruz çünkü sosyal medya hesaplarımıza. Karikatür çizimleri arasında da en çok işlenen konulardan birisi gizlilik.

Sosyal medya hesabınız ele geçirilirse ağlar mıydınız?

Takipçilerimiz olmadan yaşayabiliriz. Çünkü bizi insan yapan maneviyatın verdiği huzuru takipçiler ile kazanamayız. Bir jenerasyonun anılarında kıyafetleri ile denize girmek varken başka bir jenerasyonun en muhteşem anısı sosyal medya hesaplarından bir ünlü ile iletişime geçmek. Sizce manevi açıdan hangisi daha değerli?

Ünlü edası ile sosyal medya hesaplarını kullananlar burada mı?

Ne yazık ki bazen her yaptığımızı paylaşmak zorundaymışız hissine kapılıyoruz. Kimsenin umursamadığı şeyleri bile bir ünlü edasıyla paylaşıyor, bizi uzaktan tanıyan, hatta tanımayan takipçilerimize özelimizi sunuyoruz.

Zamandan geri kalmamak için çaba sarf ediyoruz:

İstisnalar hariç, senelerdir bize bir telefon dahi etmemiş eski arkadaşlarımızın sosyal medya hesaplarını bulmak, umduğumuzu bulamamamıza sebebiyet verebiliyor bu tip durumlarda. Erdil Yaşaroğlu bu karikatür çizimi ile nokta atış yapmış zaten.

Bu yükü çıkarıp atalım:

Sarah Saunders isimli sanatçıya ait bu illüstrasyon da verilmek istenen mesaj; Beklentilerimiz arttıkça ve mutlu görünmeye çalıştıkça aslında varolmayan yükler bindiriyoruz sırtımıza.

Odaklanmamız gereken kilit nokta sosyal medya ile çok fazla geçirmemek ve özelimizi paylaşmamak gerektiği. Diğer karikatür çizimleri ve illüstrasyonlara ek Stromae’nin bu konu ile alakalı Carmen isimli bir şarkısı dahi var.

Zaman bize bahşedilmiş en kıymetli şey. Zamanımızı iyi değerlendirmek ya da boşa harcamak bizim tercihimiz. Fakat boşa harcadığımız zamanlar yüzünden keşke dememek için bu karikatür çizimleri sosyal medyayı eleştiren karikatüristlerin elinden çıkmış.

Çoğumuz şu an sokağa çıkmaya fırsat bulamasa bile çıkabileceğimiz günler yakın. İçimizdeki enerji çoğu zaman bir ağırlığa dönüşse dahi monotonluktan kafamızı kaldırabildiğimiz her an yola devam etmemizi sağlıyor.