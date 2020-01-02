Bir YouTube kanalı, PUBG'nin efsane silahlarından olan AWM'yi sadece karton kullanarak gerçek dünyaya uyarladı. Konuyla ilgili detaylı bir video yayınlayan kanal, yine kartondan yapılmış mermileri fırlatabilen bu AWM'nin nasıl yapılacağını aşama aşama anlatıyor.

2017 yılında hayatımıza giren ve oyun sektörünün temel taşlarını yerinden oynatan PUBG, piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala fazlasıyla popüler bir oyun. Oyunseverler, hayatta kalmaya çalıştıkları bu oyunda onlarca silah ve araç kullanabiliyorlar. Oyunun en popüler silahlarından bir tanesi ise AWM.

AWM, temelde bir keskin nişancı tüfeği. Oyunun en güçlü silahlarından bir tanesi olan AWM'yi iyi kullanmanız durumunda, oyunun ilk sıralarını zorlayacağınız kesin. Peki PUBG efsanesinin sevilen silahlarından bir tanesini evinizde yapmayı hiç düşündünüz mü? "Factory Manager" isimli bir YouTube kanalı, bunu yapmayı başardı. Tamamen kartondan üretilen bu AWM, yine karton ve kağıttan yapılmış olan mermileri fırlatabiliyor.

Karşınızda kartondan yapılmış o AWM

Sizlerle az sonra paylaşacağımız videoda, bir AWM'nin karton kullanılarak nasıl yapılacağı, etap etap anlatılıyor. Yani gerekli malzemeleri temin edebilmeniz halinde sizler de kendi AWM'nizi yapabilirsiniz. Ayrıca eğer böyle bir işe girişecek olursanız kartonları birleştirmeden önce boyamanızı ve yeteneğiniz varsa güzel bir tasarım haline getirmenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle ortaya daha şık bir AWM çıkacaktır.

Güney Kore merkezli bir YouTube kanalı olan Factory Manager, AWM'ye benzer daha farklı projeleri de hayata koyuyor ve benzer tasarımları nasıl yapabileceğinize dair yardımcı oluyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri, Factory Manager tarafından hazırlanan bu AWM projesine ait videoyla başbaşa bırakalım.

Kartondan AWM yapımını gösteren video