PUBG Mobile 11. Sezon ile Birlikte Gelecek Yenilikler

Mobile oyun dünyasının battle royale kralı PUBG Mobile'da 2020 yılı, yeni sezonla başlıyor. 0.16.5 güncellemesi, oyuna yeni içerikler getirecek olan 11. Sezon ile birlikte yayınlanacak.

PUBG Mobile'ın 10. Sezonu yakında sona erecek ve oyuna yeni içerikler ekleyecek bir sonraki sezonun önümüzdeki hafta geleceği bildiriliyor. Şimdi, popüler battle royale oyununun 11. sezonu hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

PUBG Mobile sızıntılarıyla öne çıkan YouTube kanalı Mr. Ghost Gaming, 0.16.5 güncellemesiyle gelecek içerikleri açıklayan yeni bir video yayınladı. Yeni güncelleme çoğunlukla kozmetik değişiklikler ve yeni kostümlerle ilgili olsa da, oynanışa yönelik birkaç işlevsel yenilik de var.

Öncelikle oyunun Team Death Match Modu, oyuncuların maça girmeden önce ekipmanlarını ayarlayabilecekleri yeni bir yükleme menüsü alacak. Artık oyuncular, maç öncesinde ranutlarda kullanmak istedikleri silah ve araçları seçebilecekler.

Bu değişikliğin yanı sıra video, çoğunlukla yeni güncellemeyle gelecek silah kaplamalarını ve kostümleri sergiliyor. Kozmetik yenilikler arasında yeni bir paraşüt ve MK-14 silah kaplamasıyla birlikte yeni bir Ace seviyesi ödülü var. Ayrıca Altın seviyede alınacak kıyafetler ve ödüller de gösteriliyor.

PUBG Mobile'a gelecek diğer önemli yenilik, oyuncuların oynamak istediği modların içeriğini indirebilme özelliği. Artık oyuncular, sadece oynamak istedikleri modu seçip indirebilecekler. Bu nedenle, Enfeksiyon Modu ve TDM'in manuel olarak kullanıcılar tarafından indirilmesi gerekecek. Bu durum oyunu önceden yükleyen kullanıcıları etkilemeyecek. Daha önce bu özellik, yalnızca klasik moddaki farklı haritalar için mevcuttu.

Son olarak Erangel haritasında Georgopol yakınlarına yeni bir Kış Modu bölgesi eklendi. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına veya 10. Sezonun ne zaman sona ereceğine dair resmi bir doğrulama gelmedi.

PUBG Mobile 11. Sezon yeniliklerinin gösterildiği video