Kasım Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Belli Oldu

Sony'nin Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunlar belli oldu. Oyunlar, cadılar bayramı nedeni ile ay başında değil 6 Kasım'dan itibaren abonelere sunulacak.

Japon teknoloji devi Sony, ücretli abonelik servisi olan PlayStation Plus abonelerine her ay düzenli olarak ücretsiz bazı oyunlar sunuyor. Bu oyunlar genellikle ayın son haftası açıklanıyor. Böylece PlayStation Plus abonelerinin hangi ücretsiz oyunları indireceğine karar vermesi için bir hafta gibi bir süreleri oluyor.

Ancak bildiğiniz gibi 31 Ekim tarihi cadılar bayramı ve bu nedenle Sony, 31 Ekim tarihine kadar gelecek ayın PlayStation Plus oyunlarını açıklamayacak. Sony, Kasım ayının PlayStation Plus oyunlarını bir hafta geç açıklayacak olsa da şirketin web sitesinden edinilen ipuçları ve gerçekleşen bazı sızıntılar Kasım ayı PlayStation Plus oyunlarını ortaya çıkardı.

Resmi Sony web sitesine göre Yakuza Kiwami ve Bulletstorm Full Clip Edition, Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca Friday the 13th: The Game, Laser League, The Bridge, Rocketbirds 2: Evolution ve 2064: Read Only Memories de Kasım ayında PS3, PS4 ve PS Vita sahiplerine sunulacak diğer oyunlar arasında.