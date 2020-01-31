Zararlı Yazılımları Yaymak İçin Ünlü Sanatçılar Kullanılıyor

Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky, Grammy 2020 adaylarının adlarını ve şarkılarını kullanan zararlı yazılımları mercek altına aldı. Araştırmaya göre, Ariana Grande, Taylor Swift ve Post Malone, geçtiğimiz yıl zararlı yazılımlarda ismi en çok kullanılan sanatçılar oldu.

Bilgisayar korsanları, kullanıcıların kişisel verilerine erişmek için kullandıkları yöntemlere her yıl yenilerini ekliyorlar. Sanal ortamdaki tehlikeler giderek artarken, Kaspersky araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışma, sanatçıların isimlerini kullanarak parçaların veya video kliplerin içine zararlı yazılımların gizlendiğini ortaya koyuyor.

Müzik dünyasının Oscar’ları olarak nitelendirilen Grammy Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen geceye, beş ödül birden kazanan 18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish damga vurdu. Grammy 2020’de aday gösterilen şarkıcıların adlarını ve şarkılarını kullanan zararlı yazılımları inceleyen Kaspersky araştırmacıları, toplam 30,982 adet zararlı dosyada sanatçıların veya şarkıların adlarının kullanıldığını tespit etti.

Billie Eilish ismini taşıyan zararlı dosyalar, Türkiye'de 18,497 kişiyi etkiledi

Siber suçluların zararlı yazılımları yaymak için en fazla Ariana Grande, Taylor Swift ve Post Malone isimlerini kullandı. Kaspersky, incelenen zararlı dosyaların yüzde 55’inin bu sanatçıların adını taşıdığını söylüyor. Araştırmaya göre, 2019’da Billie Eilish’in ismini taşıyan zararlı dosyaların sayısı geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 kat artarak, 2171’e çıktı. Türkiye’de genç şarkıcının adını taşıyan zararlı dosyalardan etkilenen kullanıcıların sayısının ise 18,497 olduğu belirlendi. Bu sayı geçtiğimiz yıl sadece 139’du.

Zararlı yazılımları yaymak için en çok Ariana Grande'nin ismi kullanıldı

Araştırmada, zararlı dosyalarda en fazla hangi şarkıların kullanıldığı da mercek altına alındı. Post Malone’un ‘Sunflower’ adlı şarkısı ilk sırayı alırken, onu sırasıyla Khalid’den ‘Talk’ ve Lil Nas X’ten ‘Old Town Road’ izledi.

Kaspersky araştırmacıları, ünlü sanatçıları dinlemek veya şarkılarını indirmek için Apple Music, Spotify ve Amazon Music güvenilir dijital müzik platformlarının kullanılmasının çok önemli olduğunu belirtiyor. Güvenilir müzik sitelerinden indirilen dosyaların uzantısının .mp3, .avi, .mkv veya .mp4 olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden araştırmacılar, .exe veya .lnk gibi uzantılardan kesinlikle uzak durulması çağrısında bulunuyor.