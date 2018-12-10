Katy Perry, Final Fantasy'ye OynanaKaty Perry, Final Fantasy

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Katy Perry, Final Fantasy'ye Oynanabilir Karakter Olarak Geliyor

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Katy Perry, Final Fantasy'ye Oynanabilir Karakter Olarak Geliyor
Mobil platformda büyük ilgiyle karşılanan Final Fantasy: Brave Exvius'ta Katy Perry rüzgarları esecek.

Final Fantasy Brave Exvius, 2016 yılında ücretsiz olarak iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Katy Perry, birden fazla oynanabilir karakter olarak bu hafta sonu oyuna ekleniyor. Kısa bir süreliğine oyunda bulunacak olan Perry ile ilgili ilginç de bir klip yayınlandı.
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Oyuna özel Immortal Frame (Ölümsüz Alev) isminde bir de şarkı yayınlayan Katy Perry, Brave Exvius'a gelen 2. pop yıldızı olma özelliğini de taşıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Ariana Grande de bir süreliğine oyunda bulunmuş ve Touch It parçasının bir remix parçasını oyuna özel hazırlamıştı.

9 milyondan fazla kez indirilen ve ücretsiz olan Final Fantasy Brave Exvius'u hemen aşağıdaki linklerden cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak : https://www.gamespot.com/articles/following-ariana-grande-katy-perry-is-coming-to-a-/1100-6463788/
Etiketler: katy perry, fina fantasy
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