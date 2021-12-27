Bir Toyota iQ, 2022 Tokyo Otomobil Fuarı için özel olarak modifiye edildi. Kawasaki Ninja ZX-14R isimli yüksek performanslı motosikletin motorunu bu araca takan ekip, küçük Toyota'yı bir canavara dönüştürmeyi başardı.

Modifikasyon işlemleri dünyanın hemen her yerinde otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yapılan çalışmalar, bazı otomobillerin adeta yeniden yaratılmasına yol açabiliyor. Şimdi sizlere, yapılan çalışmalarla bambaşka bir hale getirilmiş bir Toyota iQ'dan bahsedeceğiz.

Toyota iQ, Türkiye'de görmemiş olsak da şirketin bazı ülke pazarlarında satışa sunduğu mini otomobillerinden bir tanesi. 3 kapılı ve şehir odaklı olarak geliştirilen Toyota iQ, 1.0 litrelik benzinli motoru ile de yavaş ama ucuz şehir yolculukları vadediyor. İşte bu araç, 2022 Tokyo Otomobil Fuarı için özel olarak elden geçirildi. Tamamen bağımsız bir ekibin yaptığı çalışmalarla motosiklet motoru takılan araç, kağıt üzerinde boyundan büyük işler yapabilecek hale geldi. Gelin o araca hep birlikte bakalım.

Karşınızda motosiklet motoru takılan Toyota iQ

Bağımsız meraklılar tarafından modifiye edilen Toyota iQ'ya Kawasaki Ninja ZX-14R isimli yüksek performanslı motosikletin motoru takıldı. Gücü arka tekerlere bağlayan modifiye ekibi, bu sayede Toyota iQ'nun 208 beygir gücüne sahip olan ve 153 Nm tork üreten bir canavara dönüşmesini sağladı. Aracın 6 ileri vitesli manuel şanzımanını kullanmaya devam eden ekip, aracın dış tasarımı üzerinde de bazı değişiklikler yaptı.

Az sonra kendiniz de göreceksiniz: Toyota iQ'nun genel tasarımı ile modifiye edilen araç arasında hayli farklı bir görünüm var. Ekip, aracı daha sportif bir hale getirmek için Yaris GT hazırlanmış body kit kullanmayı tercih etti. Ayrıca özel tasarım tampon, karbon fiber kaput, özel egzoz ve spoiler, bu aracı tam anlamıyla özel kılıyor...

Toyota iQ'nun fabrika çıkışındaki hali şöyle

Kawasaki Ninja ZX-14R, 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşabilen bir motosiklet. Bu motosikletin maksimum hızı ise 300 km/sa. Ancak modifiye edilen Toyota iQ'nun bu rakamlara ulaşması gerçek hayatta pek de mümkün değil. Zira bir tarafta 300 kilogram civarında ağırlığa sahip bir motosikletten, diğer tarafta ise 860 kilogramlık bir otomobilden bahsediyoruz. Yine de yapılan çalışmalar, otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmış durumda...