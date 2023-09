Bir dönem sokaklarımızda gördüğümüz bazı market zincirlerinin şu anda yerinde yeller esiyor. Bu içeriğimizde, sessiz sedasız aramızdan ayrılan market zincirlerine göz atacağız.

Bildiğimiz üzere iş dünyasında her an her şey olabiliyor. Bazen iş dünyasında ruhumuzun bile duymadığı hadiseler yaşanıyor ve müşterisi olduğumuz ya da her gün önünden geçtiğimiz bazı işletmeleri bir gün yerinde bulamayabiliyoruz.

Doğal olarak bu durumdan market zincirleri de nasibini aldı. Geçmişte mahallelerimizde sıkça gördüğümüz ve hatta belki de alışveriş yaptığımız bazı market zincirleri, bir şekilde ortadan kayboldular. Peki bu marketlere ne oldu?

Mutlaka hatırlarsınız: Bir zamanlar DiaSA vardı.

DiaSA olarak bildiğimiz bu indirim marketi, aslında ilk olarak Dia adı ile 1999 yılında hayatımıza girmişti. Daha sonra Sabancı Holding ile yaptığı ortaklık ile DiaSA adını alıyor.

Faaliyette olduğu süreç boyunca Türkiye genelinde mağazalarının sayısını arttırmaya devam ediyor. 2013 yılına gelindiğinde DiaSA, Yıldız Holding bünyesindeki Şok marketler zinciri tarafından satın alınıyor ve DiaSA mağazaları Şok olarak hayatına devam ediyor.

Hayatlarımıza oldukça hızlı giren UCZ marketlerin çıkışı da çok hızlı olmuştu.

Ticari hayatına 2012’de 10 mağaza ile başlayan UCZ market zinciri, yaklaşık 1 sene içinde mağaza sayısını oldukça büyük oranda arttırmış ve ucuzluk marketleri sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı.

2016 yılında UCZ marketler, Ülker markasıyla tanıdığımız Yıldız Holding tarafından satın alınıyor ve satışın tamamlanmasının ardından yine Yıldız Holding’e ait bir market zinciri olan Şok marketlere dahil edilerek bu isim ile hizmet vermeye başlıyor.

Halka ucuz gıda temin etmek amacıyla kurulmuş olan Tansaş, artık başka bir isimle yoluna devam ediyor.

1973 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulan Tansaş, aslında ilk olarak "tanzim satış" kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Tansa ismi ile kuruldu.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren büyümesini sürdüren Tansa, bir anonim şirket haline gelerek Tansaş oluyor ve açtığı hipermarketlerle büyümeye devam etmesinin ardından 1999 yılında Doğuş Grubu tarafından satın alınarak özelleştiriliyor.

2007 yılında Koç grubuna ait olan Migros tarafından satın alınan Tansaş, 2016 yılına kadar kendi adını kullanmaya devam etse de 2016 yılında Migros adını kullanmaya başladı ve Tansaş olarak bildiğimiz marketlerin yerini Migros isimli marketler aldı.

İzmir merkezli bir başka market zinciri olan Kipa da Tansaş’la aynı sonu paylaşıyor.

İlk kez 1994 yılında İzmir’de tüketicilerle buluşan Kipa, hipermarket olarak adlandırılan büyük marketler ile kendini tanıtmıştı.

Kuruluşundan itibaren hızlıca büyüyen Kipa, 2003 yılında İngiltere firması Tesco tarafından satın alınıyor. 2017 yılında ise Tesco, Kipa’yı Migros’a sattı.

Migros’a resmen satılışının ardından Kipaların çok büyük bir çoğunluğu Migros adını aldı. Kipa şimdilerde sadece AVM ismi olarak kullanılıyor. Örn: Kipa Balçova.

Makro Market’se diğer market zincirleri gibi Migros çatısı altına girdi.

Temelleri Ankara’da 1991 yılında atılan Makro Market, hızla büyüyerek mağaza sayısını arttırmayı başarmıştı.

Yaklaşık 6500 çalışanı olan Makro Market, yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle borçlarını ödeyemez hale gelmiş ve 2018 yılında Migros tarafından satın alınmıştı.

Real marketlerin hikâyesiyse hüsranla bitti…

İlk olarak 1997 yılında hayatlarımıza giren ve Alman Metro Group bünyesinde olan Real isimli marketler, 2014 yılında Beğendik Marketler Zinciri tarafından satın alınarak Alvi ismini almıştı.

Real’in Beğendik’e satılmasından 3 sene sonra şirketin çok fazla borcu olması sebebiyle mahkeme iflas kararı verdi.

İflas kararı sonrasında yaklaşık 200 çalışanın zor durumda kaldığı ve çoğu çalışanın tazminatlarını alamadığı gündeme gelmişti. O dönem şirketin iflasına ilişkin “hileli iflas” iddiaları da konuşulmaktaydı.