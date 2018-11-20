Keanu Reeves'li Replicas Filminden İlk Fragman Geldi

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Keanu Reeves, bu kez bir bilim kurgu ile karşımıza çıkıyor.

Adını ilk olarak 2014 yılında duyduğumuz Replicas, geçen 4 yılda ertelene ertelene bir hal oldu. Buna karşın, filmin kesin vizyon tarihi de belli oldu: 11 Ocak 2019.

Keanu Reeves'in başrolünü Alice Eve ile paylaşacağı filmde, ailesini bir araba kazasında kaybeden bir sentetik biyologun, vefat eden karısını ve çocuklarını klonlayarak geri getirmesi işleniyor. Yaklaşık 4 senedir prodüksiyon aşaması süren filmin senaryosunu Chad St. John, yönetmenliğini ise Jeffrey Nachmanoff üstleniyor.

Açıkçası fragman oldukça keyifli olsa da 'çok mu fazla şey gösteriyor?' diye düşünmeden edemiyoruz. Neredeyse filmin ana hatlarıyla tüm konusu verilmiş gibi. Bununla birlikte bir ters köşe ihtimali de akıllara geliyor. Her ne olursa olsun John Wick 3: Parabellum'u beklerken filmin Reeves açlığını gidereceğine eminiz.