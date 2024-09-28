Sokakta sevimli mi sevimli bir kedi ile karşılaştığımızda aklımızdan geçen ilk şey, onu beslemek olur. Peki neyle besleyelim? Yüksek ihtimalle cevabınız süt olacaktır. Ancak kedileri sütle beslemek ne kadar doğru?

Kuru veya yaş mamaya erişimimizin olmadığı zamanlarda bir kap sütün, karnı oldukça aç olan kediyi doyuracağını düşünürüz. Kedilere süt vermek, yıllardan beri doğru olduğu düşünülen bir davranıştır.

Peki kedilere süt vererek onlara iyilik mi yapıyoruz yoksa kötülük mü?

Uzmanlara göre özellikle yetişkin kedilere süt vermek, onlara faydadan çok zarar verebilir.

Çünkü kediler tıpkı çoğu insan gibi yaş aldıkça, sütte bulunan şekere yani laktoza olan toleranslarını kaybederler. Yani çoğu kedinin laktozu sindirme yeteneği, sütten kesildikten sonra azalmaya başlar.

Laktozu sindiremeyen kedilerde ise çeşitli sindirim sorunlarının yanında ishal ve kusma da sık görülebilir. Ancak bazı kediler, laktozu yetişkinliğe kadar sindirme yeteneğini koruyabilir. Yine de tam ve dengeli bir kedi maması ile beslenen kedilere ekstra inek sütü vermenin, ek bir besinsel faydası yoktur.

Çünkü inek sütü, yağ doludur.

Öyle ki bir kedi için bir tabak süt, yağ oranı ve kalori açısından bir insanın büyük boy bir pizza yemesi ile eşdeğerdir. Bu sebeple düzenli olarak inek sütü tüketen kediler, kilo problemleriyle karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca inek sütü, yüksek düzeyde fosfat içerir. Bu da bazı böbrek rahatsızlıklarını beraberinde getirebilir. Araştırmalara göre kedilerde yüksek düzeyli fosfat, kronik böbrek rahatsızlıklarıyla ilişkilidir.

Öte yandan yavru kediler, normal şartlarda tamamen sütten kesilene kadar yani birkaç aylık olana kadar, annelerinin sütü ile beslenirler. Hastalık veya annelerini kaybetme gibi durumlarda büyütülmesi gereken yavru kedilere ise özenle formüle edilmiş tamamlayıcı mamalar verilmelidir.

İnek veya keçi sütü gibi tüm süt türleri, bir yavru kedinin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar protein içermez. Özetle tüm bu sebeplerden dolayı kedilere süt verilmemelidir.

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