Bir köpeğin bakımını üstlenmek, bazı zorlukları beraberinde getirir. Bu zorluklar içerisinde en yaygın olanı ise şüphesiz salyadır. Peki köpeklerin hangi sebeplerle salya akıttığını biliyor musunuz?

Söz konusu bir köpeğin salya akıtması olduğunda, akıllara gelen ilk şey köpeğin iştahının kabardağı ve yiyeceği yemek için heyecanlandığı olur.

Ancak bunun dışında çok farklı sebepleri de var.

Aslında çoğu durumda köpeklerin salya akıtmasının sebepleri olumludur.

Köpekler de tıpkı insanlar gibi sindirim sürecini düzenlemeye ve kolaylaştırmaya ihtiyaç duyar ve bunu yapabilmek için salya akıtırlar. Çünkü salya, yiyecekleri nemlendirir ve bir bakıma ıslanan yiyecekler, çok daha kolay tüketilir.

Ayrıca köpeklerin salgıladığı salya, onların ağız sağlığını korumak için ağızlarındaki bakterileri temizlemeye yardımcı olur. Yani salya, bize her ne kadar tiksindirici gözükse de bu tükürük birikintisi köpekler için oldukça gereklidir.

Bir köpeğin salya salgılamasının en bilindik sebebi, bir sonraki öğününü heyecanla beklemesidir.

Yine köpekler mama kapları dolduğunda ya da doldurulmak üzere olduğunda, duydukları heyecan sebebiyle salya akıtmaya başlarlar. Ancak bir köpek, gün içinde çok fazla salya salgılıyorsa bu, bazı sağlık problemlerinin belirtisi olabilir.

Örneğin sindirim bozukluğu, yabancı cisim yutma ya da tümör oluşumu gibi durumlar, köpekleri daha salyalı hâle getirebilir. Eğer köpeğinizin salya miktarı aşırıya kaçarsa ve hatta salyasında veya tükürüğünde kana rastlarsanız, bir veteriner hekimden yardım alabilirsiniz.

Ayrıca Basset Hound, Mastiff ya da St. Bernard gibi bazı köpek ırkları, diğer köpek ırklarına göre çok daha fazla salya akıtmaya meyillidir.

Ancak bunun sebebi, onların daha fazla salya salgılaması değildir. Bu ırkların ağız yapısı genellikle diğer ırklardan farklıdır ve aynı zamanda dudakları, düzensiz bir şekle sahiptir. Bu da salgıladıkları salyayı ağızlarında tutmalarını zorlaştırır ve bu sebeple salya sızıntıları artış gösterir.

Özetle köpeklerin salya salgılaması, onlar için oldukça faydalıdır. Yine bu tükürük topluluğu aşırı miktarda ise bir veteriner hekime danışabilirsiniz.

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