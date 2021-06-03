Kedi ve İnsanlar Arasında Beş Farklı İlişki Türü Bulunuyor

Lincoln Üniversitesi'nden bilim insanları, 3 bin 994 kedi sahibinin dahil olduğu bir araştırmada insanlar ve kediler arasındaki ilişki türlerini açığa çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda sahiplerin ve kedilerin karakteristik özelliklerinden ortaya çıkan beş farklı ilişki türü olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en tatlı hayvanlarından kedilerin ev ortamında gösterdiği karakteristik özellikler, kendi cinsleri arasında epey değişkenlik gösteriyor. Kimi kedi kucağı alınmaktan nefret ederken, kimisi de kucaktan indirildiği anda bumerang gibi geri dönüyor. Her bir kedinin sahipleriyle farklı bir iletişim kurması, Lincoln Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarının yeni araştırma konusu oldu.

Bilim insanları, kedilerin sahipleriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve nasıl bir bağ kurduklarını anlayabilmek için yaklaşık 3 bin 994 evcil kedi sahibiyle bir anket yaptı. Çıkan sonuçlara göre evcil kediler, sahipleriyle etkileşime geçebilmek için beş farklı iletişim türünden birini seçiyor. Eğer siz de evinizde bir kedi besliyorsanız, bu beş ilişki türünün içinde yer alıyorsunuz demektir.

Kedilerin insanlarla kurduğu beş farklı ilişki türü:

Lincoln Üniversitesi, araştırma kapsamında 3 bin 994 kedi sahibiyle iletişime geçti ve aynı zamanda kendi internet sitesi üzerinden quiz tarzında bir anket yayınladı. Bu anket, kedilerin evde kendinin ne kadar güvende hissettiğini, sahibin kediyle olan ilişki düzeyini ve kedinin ihtiyaçlarına karşı duyarlılığını ve son olarak da kedi ve sahibinin etkileşimlerini ortaya çıkarmak için hazırlandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda kedilerin, beş farklı ilişki türünden birini seçip sahipleriyle etkileşime girdiklerini gösterdi. Bu beş türün arasında açık ilişki, uzak ilişki, gündelik ilişki, dost ilişkisi ve bağımlılık yer aldı. Açık ilişki türünde, kedisine abartı derecede sevgi göstermeyen sahip ve çekingen kedi yer alırken, uzak ve gündelik ilişki türünde herkesi kabul etmeyen bir kedi ve fazla ilgi göstermeyen bir sahip bulunuyor.

Bağımlı ve dost ilişkisinde her iki tarafın da karşıdan duygusal beklentileri bulunuyor ancak bu ilişki türünde de kediler, insanlar arasında seçim yapıyor ve sahibinin yanından ayrılıp ayrılmayacağına çevredeki insanlara göre karar veriyor.