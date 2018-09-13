Sofuoğlu, İstanbul’daki 3. Havalimanında F-16 ile Yarışacak

İstanbul’da 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında Kenan Sofuoğlu, motoruna binip F-16 ile yarışacak. Aynı zamanda yarışta bir F1 aracı, THY yolcu uçağı ve bir de spor otomobil bulunacak. Bu yarışın gerçekleştirileceği pist ise İstanbul’a yapılan 3. havalimanının pisti olacak.

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında, Dünya Şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, büyük bir yarış planladıklarını aktardı. İstanbul’da inşası tamamlanan 3. havalimanının pistinde gerçekleştirilecek yarışta Sofuoğlu, savaş uçağı F-16’ya karşı koymaya çalışacak.

F-16 ile yarışmanın her zaman hayali olduğunu aktaran Sofuoğlu, “Yeni havaalanında böyle bir yarış hayal ettiğimi daha önce dile getirmiştim. Hayalimi böylesine ülkemize büyük katkı vereceğine inandığını 3. havalanının tanıtımı yaparak gerçekleştirmek bana ayrıca heyecan veriyor. Bu gurur ve heyecanı bütün halkımızla birlikte yaşayacağız. Herkesi heyecana ortak olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte yarışa ilişkin planlama aşamasında olduklarını söyleyen Sofuoğlu, organizasyonun Redbull sponsorluğunda gerçekleştirileceğini de aktardı. Şampiyon motosikletçi, “Dünyanın en hızlı araçlarının bir araya geldiği böylesine bir farkındalık etkinliği yapılmadı. TEKNOFEST'te bir ilki başarmak istiyoruz ve projenin üzerinde hala çalışıyoruz. Etkinlik öncesi testler gerçekleştireceğiz. Test verilerine göre yarışmanın formatını oluşturacağız. Dünyada ses getirecek projeyi yeni havaalanında hayata geçirebilmek bizim için ayrı bir başarı ve gurur olacak. Dünyanın en büyük havaalanına yakışır bir tanıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz” dedi.

Kenan Sofuoğlu daha önce Osmangazi Köprüsü’nün açılışında yaptığı rekor sürüşüyle benzer bir etkinliğe imzasını atmıştı. Köprü üzerinde Kawasaki H2R motoruyla saatte 400 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu bir ilki gerçekleştirmişti.

İstanbul’daki 3. havalimanında gerçekleştirilecek yarışta kullanılması beklenen motorun, F1 aracının, spor otomobilin ve yolcu uçağının marka ve modeli henüz belli değil.