Bazı emojiler, istediğimiz duyguları anlatmaya yetmiyor veya aradığımız nokta atışı emojiyi bulamıyoruz. Burada devreye "Emoji Kitchen" giriyor.

"Emoji Kitchen" yalnızca saniyeler içinde, onlarca emojinin arasından kendi istediğiniz emojiyi oluşturmanızı sağlıyor. Siz de "Kendi emojimi nasıl yaparım?" diye düşünüyorsanız bu siteye mutlaka bir göz atmalısınız.

Şimdi gelin, nasıl yapacağınızı basit adımlarla anlatalım ve bundan sonra kolayca kendi emojilerinizi oluşturun, duygularınızı istediğiniz şekillerde ifade edin!

Kendi emojilerinizi nasıl oluşturabilirsiniz?

Adım #1: Google'a "emoji kitchen" yazın ve karşınıza çıkan sayfadaki "Başlayın" butonuna tıklayın.

Google'a "emoji kitchen" yazın ve karşınıza çıkan sayfadaki "Başlayın" butonuna tıklayın. Adım #2: "Birleştir" kısmından, zar simgesine tıklayarak rastgele emojiler oluşturabilirsiniz.

"Birleştir" kısmından, zar simgesine tıklayarak rastgele emojiler oluşturabilirsiniz. Adım #3: Spesifik bir emoji oluşturmak için "+" işaretinin sağındaki ve solundaki emojileri istediğiniz emojiyle değiştirebilirsiniz.

Spesifik bir emoji oluşturmak için "+" işaretinin sağındaki ve solundaki emojileri istediğiniz emojiyle değiştirebilirsiniz. Adım #4: Ortaya çıkan emojiyi kopyalayın.

Adım #1: Google'a "emoji kitchen" yazın ve karşınıza çıkan sayfadaki "Başlayın" butonuna tıklayın.

Arama çubuğuna "emoji kitchen" yazdıktan sonra, internet sitesine girmeye gerek kalmadan, direkt karşınıza çıkan sayfadan kendi emojilerini oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunun için "Başlayın" butonuna tıklamanız yeterli.

Adım #2: "Birleştir" kısmından, zar simgesine tıklayarak rastgele emojiler oluşturabilirsiniz.

Eğer aklınızda spesifik bir emoji yoksa, rastgele emojiler oluşturmak istiyorsanız, emojilerin altındaki zar simgesine tıklayarak herhangi bir emoji oluşturabilirsiniz. Ancak bu siteye giriyorsanız amacınız muhtemelen kendi emojinizi oluşturmaktır, bu yüzden devam edelim...

Adım #3: Spesifik bir emoji oluşturmak için emojileri değiştirin.

Aklınızdaki spesifik emojiyi oluşturmak için "+" sembolünün sağ ve sol kısmındaki emojilere tıklayarak aşağıdan istediğiniz emojiyi seçebilirsiniz.

Adım #4: Ortaya çıkan emojiyi kopyalayın.

Dilediğiniz emojiyi oluşturduktan sonra, "=" sembolünün yanındaki emojinizi kopyalama simgesinden png formatında kopyalayıp, istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bonus: "Keşfet"ten farklı emoji kombinasyonlarına bakabilirsiniz.

"Birleştir" seçeneğinin yanındaki "Keşfet" kısmından, emoji seçerek çeşit çeşit kombinasyonları görebilirsiniz ve istediğinizi seçerek yine png formatında kopyalayabilirsiniz.

"Kendi emojimi nasıl oluştururum?" sorusunu basit birkaç adımda anlatmış olduk. Siz bu siteyi biliyor muydunuz veya başka önerileriniz var mı? Yorumlara yazın!

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