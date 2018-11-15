Hayatımıza iyiden iyiye dahil olan ve adeta yeni ve evrensel bir dil haline gelen emojilerin sayısı sürekli artıyor ve siz de kendi emojinizi tasarlayarak bu kalabalık dile katkı sağlayabilirsiniz.

Gülen ve ağlayan suratlar, hayvanlar, gök cisimleri ve hatta roketler... Emojiler insanların kendini ifade edebilmesinin en yeni ve en 'özgün' yollarından biri haline gelmiş durumda. Basit bir noktalama işareti kombinasyonunun başlattığı yolculukta artık tek bir karakter kullanarak kendimizi ifade etmemiz mümkün. Tabii ki bu ne kadar doğru ya da emojiler eğer gerçekten yeni bir dil haline geldiyse bu nelere zarar verir bilinmez ancak son derece eğlenceli bir iletişim yöntemi olduğu kesin.

Sınırları yokmuş gibi görünse de tabii ki emojiler de zaman zaman bireysel olarak anlatmak istediklerimizi anlatmada yetersiz kalabiliyor. 'Keşke şöyle bir emoji olsaydı' dediğimiz anlar mutlaka olmuştur ve kullanımı oldukça kolay olan bir web sitesi artık temel anlamda 'kendi emojinizi yaratmanıza' olanak sağlıyor.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz 'Emoji Builder', sunduğu emoji ikonlarını bir araya getirerek dilediğiniz gibi bir emoji oluşturabilmenizi sağlıyor. Tabii ki seçenekler sınırsız değil ancak yine de ortaya eğlenceli ve özgün emojiler çıkarmak mümkün. Siz de kendi emojilerinizi yapıp bizimle yorum olarak paylaşabilirsiniz. İyi eğlenceler!