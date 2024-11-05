Güney Koreli otomotiv şirketi Kia, ekim ayının güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay neredeyse tüm modellerine zam yaptı. Bazı modellerdeki zam, sadece 500 TL olarak karşımıza çıktı.
Peki Kia'nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia'nın Kasım 2024 güncel fiyat listesi... Fiyatların resmî web sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Kia fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Yeni Picanto
|1.010.000 TL
|1.030.500 TL
|Stonic
|1.270.000 TL
|1.270.500 TL
|EV3
|-
|1.490.500 TL
|Cerato
|1.315.000 TL
|1.385.000 TL
|Ceed HB
|1.450.000 TL
|1.450.500 TL
|Ceed SW
|1.730.000 TL
|1.730.500 TL
|xCeed
|1.500.000 TL
|1.500.500 TL
|Niro EV
|1.720.000 TL
|1.720.500 TL
|Sportage
|1.910.000 TL
|1.910.500 TL
|Yeni Sorento
|4.030.000 TL
|4.030.500 TL
|Yeni EV6
|-
|1.920.500 TL
|EV9
|4.345.000 TL
|4.345.500 TL
Yeni Picanto fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L 63 PS, Benzinli
|Feel, AMT
|1.030.500 TL
|1.2L 79 PS, Benzinli
|Cool, AMT
|1.100.500 TL
Stonic fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Cool Plus, Otomatik (DCT)
|1.270.500 TL
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Business Plus, Otomatik
|1.340.500 TL
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik (DCT)
|1.315.500 TL
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Elegance Plus, Otomatik (DCT)
|1.390.500 TL
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Prestige Plus, Otomatik (DCT)
|1.445.500 TL
EV3 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|204 PS, Elektrikli
|Elegance Standard Range
|1.490.500 TL
|204 PS, Elektrikli
|Elegance Long Range
|1.640.500 TL
|204 PS, Elektrikli
|Prestige Long Range
|1.820.500 TL
|204 PS, Elektrikli
|GT-Line Long Range
|1.920.500 TL
Cerato fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 128 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.385.000 TL
Ceed HB fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.450.500 TL
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Elegance Plus, Otomatik
|1.550.500 TL
Ceed SW fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Prestige Plus, Otomatik
|1.730.500 TL
XCeed fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 140 PS DCT, Benzinli
|Cool Plus, Otomatik
|1.500.500 TL
|1.5L 140 PS DCT, Benzinli
|Elegance Plus, Otomatik
|1.590.500 TL
Niro EV fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|Elegance, Otomatik
|1.720.500 TL
|204 PS, Elektrikli
|Elegance Plus, Otomatik
|1.760.500 TL
Sportage fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 160 PS, Hibrit
|Live Plus, Otomatik (DCT)
|1.910.500 TL
|1.6L 160 PS, Hibrit
|Cool Plus, Otomatik (DCT)
|2.020.500 TL
|1.6L 160 PS, Hibrit
|Elegance Konfor Plus, Otomatik (DCT)
|2.200.500 TL
|1.6L 160 PS, Hibrit
|Prestige Plus, Otomatik (DCT)
|2.460.500 TL
|1.6L 160 PS 4x4 DCT, Hibrit
|Anniversary Edition Plus, Otomatik (DCT)
|2.530.500 TL
|1.6L 210 PS 4X4, Hibrit
|Prestige Smart Plus, Otomatik
|2.750.500 TL
|1.6L 265 PS 4X4, Fişli Hibrit
|Prestige Smart, Otomatik
|3.030.500 TL
Yeni Sorento fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 215 PS 4X4, Hibrit
|Prestige Smart, Otomatik
|4.030.500 TL
|1.6L 215 PS 4X4, Hibrit (7 koltuklu)
|Prestige Smart, Otomatik
|4.130.500 TL
Yeni EV6 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW, Elektrikli
|Elegance Standard Range, Otomatik
|1.920.500 TL
EV9 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|149 kW 4x2, Elektrikli (7 Koltuklu)
|Prestige, Otomatik
|4.345.500 TL
|283 kW 4X4, Elektrikli (6 Koltuklu)
|GT-Line, Otomatik
|5.335.500 TL
|283 kW 4X4, Elektrikli (7 Koltuklu)
|GT-Line, Otomatik
|5.335.500 TL