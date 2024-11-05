Kia Güncel Fiyat Listesi: Bazı Modellere 500 TL Zam Geldi

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Kia'nın Ekim 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay hem zam hem indirim yaptı. Fiyatı değişmeyen modeller de bulunuyor.

Güney Koreli otomotiv şirketi Kia, ekim ayının güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay neredeyse tüm modellerine zam yaptı. Bazı modellerdeki zam, sadece 500 TL olarak karşımıza çıktı.

Peki Kia'nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia'nın Kasım 2024 güncel fiyat listesi... Fiyatların resmî web sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Kia fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Yeni Picanto 1.010.000 TL 1.030.500 TL
Stonic 1.270.000 TL 1.270.500 TL
EV3 - 1.490.500 TL
Cerato 1.315.000 TL 1.385.000 TL
Ceed HB 1.450.000 TL 1.450.500 TL
Ceed SW 1.730.000 TL 1.730.500 TL
xCeed 1.500.000 TL 1.500.500 TL
Niro EV 1.720.000 TL 1.720.500 TL
Sportage 1.910.000 TL 1.910.500 TL
Yeni Sorento 4.030.000 TL 4.030.500 TL
Yeni EV6 - 1.920.500 TL
EV9 4.345.000 TL 4.345.500 TL

Yeni Picanto fiyatları - Kasım 2024

Kia Picanto fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.030.500 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.100.500 TL

Stonic fiyatları - Kasım 2024

Kia Stonic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 100 PS, Benzinli Cool Plus, Otomatik (DCT) 1.270.500 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Business Plus, Otomatik 1.340.500 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Elegance, Otomatik (DCT) 1.315.500 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Elegance Plus, Otomatik (DCT) 1.390.500 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Prestige Plus, Otomatik (DCT) 1.445.500 TL

EV3 fiyatları - Kasım 2024

Kia EV3 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
204 PS, Elektrikli Elegance Standard Range 1.490.500 TL
204 PS, Elektrikli Elegance Long Range 1.640.500 TL
204 PS, Elektrikli Prestige Long Range 1.820.500 TL
204 PS, Elektrikli GT-Line Long Range 1.920.500 TL

Cerato fiyatları - Kasım 2024

Kia Cerato

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 128 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1.385.000 TL

Ceed HB fiyatları - Kasım 2024

Kia ceed hb

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik 1.450.500 TL
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance Plus, Otomatik 1.550.500 TL

Ceed SW fiyatları - Kasım 2024

Kia Ceed SW

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Prestige Plus, Otomatik 1.730.500 TL

XCeed fiyatları - Kasım 2024

kia xceed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 140 PS DCT, Benzinli Cool Plus, Otomatik 1.500.500 TL
1.5L 140 PS DCT, Benzinli Elegance Plus, Otomatik 1.590.500 TL

Niro EV fiyatları - Kasım 2024

Kia Niro EV

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Elegance, Otomatik 1.720.500 TL
204 PS, Elektrikli Elegance Plus, Otomatik 1.760.500 TL

Sportage fiyatları - Kasım 2024

Kia Sportage

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 160 PS, Hibrit Live Plus, Otomatik (DCT) 1.910.500 TL
1.6L 160 PS, Hibrit Cool Plus, Otomatik (DCT) 2.020.500 TL
1.6L 160 PS, Hibrit Elegance Konfor Plus, Otomatik (DCT) 2.200.500 TL
1.6L 160 PS, Hibrit Prestige Plus, Otomatik (DCT) 2.460.500 TL
1.6L 160 PS 4x4 DCT, Hibrit Anniversary Edition Plus, Otomatik (DCT) 2.530.500 TL
1.6L 210 PS 4X4, Hibrit Prestige Smart Plus, Otomatik 2.750.500 TL
1.6L 265 PS 4X4, Fişli Hibrit Prestige Smart, Otomatik 3.030.500 TL

Yeni Sorento fiyatları - Kasım 2024

Kia Sorento fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 215 PS 4X4, Hibrit Prestige Smart, Otomatik 4.030.500 TL
1.6L 215 PS 4X4, Hibrit (7 koltuklu) Prestige Smart, Otomatik 4.130.500 TL

Yeni EV6 fiyatları - Kasım 2024

Kia EV6 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 1.920.500 TL

EV9 fiyatları - Kasım 2024

Kia EV9 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
149 kW 4x2, Elektrikli (7 Koltuklu) Prestige, Otomatik 4.345.500 TL
283 kW 4X4, Elektrikli (6 Koltuklu) GT-Line, Otomatik 5.335.500 TL
283 kW 4X4, Elektrikli (7 Koltuklu) GT-Line, Otomatik 5.335.500 TL
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