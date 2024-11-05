Kia'nın Ekim 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay hem zam hem indirim yaptı. Fiyatı değişmeyen modeller de bulunuyor.

Güney Koreli otomotiv şirketi Kia, ekim ayının güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay neredeyse tüm modellerine zam yaptı. Bazı modellerdeki zam, sadece 500 TL olarak karşımıza çıktı.

Peki Kia'nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia'nın Kasım 2024 güncel fiyat listesi... Fiyatların resmî web sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Kia fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Yeni Picanto 1.010.000 TL 1.030.500 TL Stonic 1.270.000 TL 1.270.500 TL EV3 - 1.490.500 TL Cerato 1.315.000 TL 1.385.000 TL Ceed HB 1.450.000 TL 1.450.500 TL Ceed SW 1.730.000 TL 1.730.500 TL xCeed 1.500.000 TL 1.500.500 TL Niro EV 1.720.000 TL 1.720.500 TL Sportage 1.910.000 TL 1.910.500 TL Yeni Sorento 4.030.000 TL 4.030.500 TL Yeni EV6 - 1.920.500 TL EV9 4.345.000 TL 4.345.500 TL

Yeni Picanto fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.030.500 TL 1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.100.500 TL

Stonic fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 100 PS, Benzinli Cool Plus, Otomatik (DCT) 1.270.500 TL 1.0L 100 PS, Benzinli Business Plus, Otomatik 1.340.500 TL 1.0L 100 PS, Benzinli Elegance, Otomatik (DCT) 1.315.500 TL 1.0L 100 PS, Benzinli Elegance Plus, Otomatik (DCT) 1.390.500 TL 1.0L 100 PS, Benzinli Prestige Plus, Otomatik (DCT) 1.445.500 TL

EV3 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 204 PS, Elektrikli Elegance Standard Range 1.490.500 TL 204 PS, Elektrikli Elegance Long Range 1.640.500 TL 204 PS, Elektrikli Prestige Long Range 1.820.500 TL 204 PS, Elektrikli GT-Line Long Range 1.920.500 TL

Cerato fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6L 128 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1.385.000 TL

Ceed HB fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik 1.450.500 TL 1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance Plus, Otomatik 1.550.500 TL

Ceed SW fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160 PS DCT, Benzinli Prestige Plus, Otomatik 1.730.500 TL

XCeed fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 140 PS DCT, Benzinli Cool Plus, Otomatik 1.500.500 TL 1.5L 140 PS DCT, Benzinli Elegance Plus, Otomatik 1.590.500 TL

Niro EV fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Elegance, Otomatik 1.720.500 TL 204 PS, Elektrikli Elegance Plus, Otomatik 1.760.500 TL

Sportage fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6L 160 PS, Hibrit Live Plus, Otomatik (DCT) 1.910.500 TL 1.6L 160 PS, Hibrit Cool Plus, Otomatik (DCT) 2.020.500 TL 1.6L 160 PS, Hibrit Elegance Konfor Plus, Otomatik (DCT) 2.200.500 TL 1.6L 160 PS, Hibrit Prestige Plus, Otomatik (DCT) 2.460.500 TL 1.6L 160 PS 4x4 DCT, Hibrit Anniversary Edition Plus, Otomatik (DCT) 2.530.500 TL 1.6L 210 PS 4X4, Hibrit Prestige Smart Plus, Otomatik 2.750.500 TL 1.6L 265 PS 4X4, Fişli Hibrit Prestige Smart, Otomatik 3.030.500 TL

Yeni Sorento fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6L 215 PS 4X4, Hibrit Prestige Smart, Otomatik 4.030.500 TL 1.6L 215 PS 4X4, Hibrit (7 koltuklu) Prestige Smart, Otomatik 4.130.500 TL

Yeni EV6 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 1.920.500 TL

EV9 fiyatları - Kasım 2024