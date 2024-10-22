Kia Niro Tri-Fuel tanıtıldı. LPG ve benzinli motor kombinasyonu ile 1600 km menzil sunuyor.

Kia yeni Niro Tri-Fuel modelini tanıttı. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bu araç, tek depo ile 1600 km'ye kadar menzil sunuyor.

Kia'nın popüler crossover'ı Niro Tri-Fuel, içten yanmalı motor teknolojisini kullanarak uzun menzil ihtiyacını karşılıyor. LPG ve benzinli motor kombinasyonu sayesinde, sürücüler yakıt molası vermeden uzun yolculuklar yapabilecekler.

Yeni Niro Tri-Fuel özellikleri

Yeni Niro Tri-Fuel standart hibritlerden farklı olarak bagaj alanının altına entegre edilmiş bir LPG tankına sahip. Böylece 40 litrelik LPG tankı ile birlikte 42 litrelik benzin tankı da sunarak toplamda 1600 km menzil sağlıyor.

Kia, bu modelin LPG ile çalışan ilk tam hibrit olduğunu belirtiyor. 90 beygir gücünde bir atmosferik dört silindirli motor ile birlikte 43 beygir gücünde bir elektromotor bulunuyor. İkisi bir araya geldiğinde toplam 126 beygir gücü ve 265 Nm tork üretiyor. Niro Tri-Fuel, kullanıcılarına düşük CO2 emisyonları ile çevre dostu bir seçenek sunarken aynı zamanda 7 yıl/150.000 km garanti ile güvence altına alınıyor.