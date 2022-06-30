Kia, bazı ülke pazarlarında ilgi gören crossover modeli Seltos'u yeniledi. Bugünkü etkinlikte tanıtılan Seltos, 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'ın alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Kia, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte Seltos isimli crossover modelinin yenilenmiş halini tanıttı. Hem dış tasarımda hem de iç tasarımda yeniliklerle dolan Seltos, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Kia'nın yenilenen crossover modeline yakından bakalım.

Kia Seltos'ta karşımıza çıkan ilk yenilik, aracın farları. Dikey sis farlarıyla donatılan crossover, incecik dizayn edilmiş gündüz farları ve LED aydınlatmalarla oldukça sportif bir görünüme kavuşmuş durumda. İri bir ızgarayla gelen otomobilin arka kısmına baktığımızda da bagaj kapağını boydan boya kaplayan bir arka aydınlatma görüyoruz. Şerit LED tasarım, gece kullanımında dikkat çekecek gibi görünüyor.

Karşınızda yenilenen Kia Seltos

Kia Seltos'un iç tasarımı, son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız birleşik ekran yapısına sahip. 10,25 inç büyüklüğünde bir çift ekran, sürücü için gösterge ve bilgi-eğlence işlerini üstleniyor. Tamamen hayalet yapıdaki gösterge ekranı modernliği temsil ederken, orta konsol da hiç fena değil. Zira dijital klima ve dairesel buton şeklindeki vites, hiç de fena görünmüyor. Bununla birlikte; araçtaki ambiyans aydınlatma da etkileyici duruyor.

Eğer bu crossover modelini beğendiyseniz, size üzücü bir haberimiz var. Kia, bu otomobilin 2024 model olduğunu açıkladı. Üstelik motor seçenekleri ve fiyatı da gizli tutuldu. Şirket, çok büyük bir ihtimalle 2023'ün ortalarında yeni bir lansman daha gerçekleştirecek ve Seltos'un tüm özelliklerini açıklayacak.