Türkiye'deki köklü yarışma programları arasında yer alan "Kim Milyoner Olmak İster?" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, yarışmadaki büyük ödül olan 1 milyon TL'lik tutarın yükseltileceğini öne sürdü. İddiaya göre ikonik program, artık daha fazla ödül verecek.
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının büyük ödülü, uzun zamandır 1 milyon TL idi. Ancak ekonomik koşullar ve Türk lirasında yaşanan değer kaybı ile ülkemizde 1 milyon TL'nin çok da bir büyüklüğü kalmadı. İşte Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre bunun farkında olan program ekibi, büyük ödülü yükseltmeye karar verdi.
Büyük ödül artık 5 milyon TL olacak
Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki büyük ödül 5 milyon TL olacak. Ancak yarışmanın diğer aşamaları ile ilgili herhangi bir bilgi yok. İlerleyen günlerde, bununla ilgili de bilgi sahibi olacağımızı düşünüyoruz. Birsen Altuntaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının kademeleri şöyleydi:
- 1. Soru - 1.000 TL
- 2. Soru - 2.000 TL (ilk baraj)
- 3. Soru - 3.000 TL
- 4. Soru - 5.000 TL
- 5. Soru - 7.500 TL
- 6. Soru - 10.000 TL
- 7. Soru - 30.000 TL (ikinci baraj)
- 8. Soru - 50.000 TL
- 9. Soru - 100.000 TL
- 10. Soru - 200.000 TL
- 11. Soru - 400.000 TL
- 12. Soru - 1.000.000 TL