Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki büyük ödülün, ekonomik koşullar nedeniyle revize edileceği iddia edildi. Peki bugüne kadar 1 milyon TL olan büyük oldu ne kadar olacak?

Türkiye'deki köklü yarışma programları arasında yer alan "Kim Milyoner Olmak İster?" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, yarışmadaki büyük ödül olan 1 milyon TL'lik tutarın yükseltileceğini öne sürdü. İddiaya göre ikonik program, artık daha fazla ödül verecek.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının büyük ödülü, uzun zamandır 1 milyon TL idi. Ancak ekonomik koşullar ve Türk lirasında yaşanan değer kaybı ile ülkemizde 1 milyon TL'nin çok da bir büyüklüğü kalmadı. İşte Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre bunun farkında olan program ekibi, büyük ödülü yükseltmeye karar verdi.

Büyük ödül artık 5 milyon TL olacak

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki büyük ödül 5 milyon TL olacak. Ancak yarışmanın diğer aşamaları ile ilgili herhangi bir bilgi yok. İlerleyen günlerde, bununla ilgili de bilgi sahibi olacağımızı düşünüyoruz. Birsen Altuntaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Son gelen bilgi büyük ödülün 5 milyon TL‘ye çıkartıldığı yönünde… Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödül de güncellendiği öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının kademeleri şöyleydi: