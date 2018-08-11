Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının Talihsiz Yarışmacıları

Ülkemizde uzun yıllardır varlığını sürdüren ve başladığı anda bizleri ekrana kilitleyen ünlü bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, bazen de talihsiz yarışmacıların görüntülerine sahne oluyor.

Tahmin edersiniz ki hayatta her zaman planlarımız tutmuyor ve işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ülkemizde severek izlenilen ve yüzlerce kişinin yarışmacı olarak katıldığı, kolaydan zora soruları yanıtlayarak para ödülü kazanılan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında da durum bu şekilde ilerleyebiliyor. Büyük umutlarla başvurulan yarışmada, gerek ortamın heyecanı gerekse büyük kitleler tarafından izlenilmenin verdiği gerginlik ile bazı yarışmacılar en kolay soru olan 1. Soruda elenebiliyor. Bugün ise sizlere şanssızlığın peşini bırakmadığı yarışmada, 1. Soruda elenen yarışmacıları ve akıl karıştıran sorularını listeleyeceğiz.

1. Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü’nde okuyan yarışmacı

2. Saint-Joseph mezunu İngilizce mimarlık okuyan Twitter fenomeni yarışmacı

3. 38 yaşındaki akademisyen ve Harvard Üniversitesi’nde eğitim alan yarışmacı

4. Sabancı Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuyan genç kadın

5. İlk soruda elenen Buse Narcı

6. 5 dil bilen adam, ilk sorunun fendini yenemedi...

7. Mutfağa ilgisi olduğunu söyleyen yarışmacı ilk soruda hayal kırıklığı yaşadı

8. Opera sanatçısı yarışmacı

9. Kesin ortamın heyecanından elendi...

10. Belki de o şoförün yanına oturmak istiyor. Olamaz mı? Olabilir...

11. Yarışmacı şaşırmakta çok haklı...

12. Kış gecelerinde hiç mi satıcıların sesini duymadı acaba?

Şu an için ekran başında rahatça cevapladığımız bu sorular, belli ki o anki atmosfer ile kafa karıştırabiliyor. Bunun bir talihsizlik olduğunu belirtmek ile beraber, eminiz ki bu yarışmacılar da rahat koltuklarında başarılı bir yarışma sürdürdükleri için platforma başvurmuşlardır.