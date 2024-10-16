Amazon Kindle Ailesinin İlk Renkli Üyesi Tanıtıldı

Dört yeni Kindle modeli tanıtan Amazon, serideki ilk defa renkli bir modele yer veriyor.

E-kitap okuyucu denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri şüphesiz Amazon ve firmanın Kindle serisi oluyor. Amazon şimdi bu seriyi dört yeni model ile zenginleştiriyor. Bu modellerden Colorsoft Signature Edition firmanın tarihindeki ilk renkli model olurken ona Kindle Scribe not alma cihazı, popüler Paperwhite'ın daha hızlı bir versiyonu ve yeni bir giriş seviyesi Kindle modeli eşlik ediyor.

Amazon yeni Kindle serisini öncelikle hatalı şekilde, İspanyolca duyuru ancak ABD fiyatları ile yayımladı ancak daha sonradan düzeltme yapıldı. Yeni Kindle modellerine ilişkin bilgilerimiz de sınırlı ve ürün sayfaları henüz aktif değil ancak yeni serinin üyeleri kesinleşmiş oldu.

Renkli Kindle yeni bir dönem başlatabilir

Kindle Colorsoft Signature Edition, kitap kapaklarını ve vurgulanan metinleri göstermek için zengin ve kağıt benzeri bir renk sunması amacıyla tasarlandı. Bu modelde görseller, firmanın açıklamasına göre "pikselleşme endişesi olmadan", standart ve canlı renkleriyle yakınlaştırılabiliyor. Bu model ayrıca su geçirmez özelliğe, hızlı sayfa geçişlerine, 8 haftaya varan pil ömrüne ve nitrit LED'lerden oluşan bir ışık havuzuna da sahip.

Amazon, Kindle Colorsoft Signature Edition'ın fiyatını 279,99 dolar (9 bin 570 TL) olarak açıkladı. Renkli Kindle'ın teslimatları ise 30 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek.

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