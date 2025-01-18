Bu soğuk havalarda, evinizde otururken sıcacık bir battaniyenin altında, elinizde sıcak kahvenizle içinizi ısıtacak kış temalı filmler izlemeye ne dersiniz?

Müthiş bir hafta sonu geçirmek, haftanın yorgunluğunu atabilmeniz için size harika film önerileriyle geldik.

Gelin bu haftayı, soğuk havaların tadını daha iyi çıkarmamızı sağlayacak bu harika filmlerle kapatalım. Hazırsak başlıyoruz!

Kış temalı, içinizi ısıtacak filmler

Kış Uykusu

Groundhog Day

When Harry Met Sally

Hold the Dark

The Hateful Eight

Transsiberian

A Simple Plan

Alive

The Holiday

Longlegs

The Grand Budapest Hotel

Hiçbir zaman tek bir doğru yok: Kış Uykusu

Tür: Dram

Yıl: 2013

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

IMDb: 8.0

Nuri Bilge Ceylan’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kış Uykusu’nu belki izlemeyenlerin sayısı, izleyenlerden daha azdır. Bu efsane film, insan doğasının karmaşıklığını, bireyler arasındaki güç dinamiklerini ve taşranın ruhsal yalnızlığını derin bir felsefi ve psikolojik çerçevede ele alıyor. Aslında filmde, Anadolu’da geçen bir karakter çalışmasını izliyoruz.

Emekli bir tiyatro oyuncusu olan Aydın’ın yaşamına odaklanan film, Aydın’ın genç karısı Nihal ve boşanmış kız kardeşi Necla’nın çatışmaları üzerine yoğunlaşmış.

Bir gün, en fazla ne kadar yaşanır?: Groundhog Day

Tür: Komedi/Fantastik

Yıl: 1993

Yönetmen: Harold Ramis

IMDb: 8.0

Bir hava durumu spikeri olan Phil Connors’ın, sürekli aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmasını konu alan bu garip filmin başlangıcında, bu durumu eğlenceye ve çıkarlarına yönelik kullanan Phil; zamanla bu döngünün verdiği yalnızlık ve anlamsızlıkla yüzleşiyor. Çıkış yolunu bulamayacağını düşündüğü anlarda bunalıma girse bile kendisini geliştirmeye, çevresindekilere yardım etmeye ve daha iyi bir insan olmaya karar verdiği bir serüveni izliyoruz.

Bir arkadaşlığın aşk doğuramadığı yanılgısını reddeden film: When Harry Met Sally

Tür: Romantik/Komedi

Yıl: 1989

Yönetmen: Rob Reiner

IMDb: 7.7

Filmin başrolleri Harry Burns ve Sally Albright, yaptıkları bir yolculuk sırasında tanışıyorlar. Aslında başlangıçta birbirinden pek hoşlanmayan çiftin Harry’si, "erkekler ve kadınlar arkadaş olamaz çünkü araya her zaman cinsellik girer" görüşündeydi. Yıllar sonra tekrar denk gelen ikili, ayrılık acısı yaşarken bir araya gelirler.

Zamanla arkadaşlıkları, duygusal bir derinliğe dönüşerek onları romantik bir ilişkiye sürükler.

Karanlık ve gerilim dolu bir hikâye: Hold the Dark

Tür: Gerilim/Aksiyon

Yıl: 2018

Yönetmen: Jeremy Saulnier

IMDb: 5.6

Film, tam kış aylarına yakışır soğuklukta, Alaska’nın ıssız bir kasabasında geçiyor. Çocuğu kaybolan Medora Slone, oğlunun bir kurt sürüsü tarafından kaçırıldığını düşünerek bir kurt uzmanı olan Russell Core’dan yardım istiyor. Olayın sadece bir kurt saldırısı olmadığını fark eden Core, kasabanın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya başlıyor.

Sekiz yabancı, bir dağ kulübesinde rastlaşırsa: The Hateful Eight

Tür: Western/Aksiyon

Yıl: 2015

Yönetmen: Quentin Tarantino

IMDb: 7.8

Amerikan İç Savaşı sonrası Wyoming’in karlı manzarasında geçen bu hikâyede, birbirini tanımayan sekiz yabancının aralarındaki ilişkiyi konu ele alınıyor. John Ruth, tehlikeli bir suçlu olan Daisy Domergue’u idam edilmek üzere götürüyor. Başka bir ödül avcısı olan Binbaşı Marquis Warren ve bir dolandırıcı olan Chris Mannix ile karşılaşıyorlar.

Şiddetli bir kar fırtınasından dolayı bir yere sığınırlar ve burada dört yabancıyla daha tanışırlar. İşte gerilim dolu hikâye de böyle gelişir…

Gerilim ve suçla dolu bir yolculuk: Transsiberian

Tür: Gerilim/Gizem

Yıl: 2008

Yönetmen: Brad Anderson

IMDb: 6.6

Amerikalı çift Roy ve Jessie, Çin’den Moskova’ya giden ünlü Trans-Sibirya treninde seyahat ederken esrarengiz bir çift olan Carlos ve Abby ile tanışıyorlar. Masum gibi görünen bu tanışma, ikilinin hayatlarını dönülmez bir yola sokuyor. İkilinin hayatta kalma mücadelesine tanıklık etmek için, bizce harika bir zamanlama.

Basit bir plan, bir kaosa dönüşürse: A Simple Plan

Tür: Gerilim/Suç

Yıl: 1998

Yönetmen: Sam Raimi

IMDb: 7.5

İnsanların, servet bulduklarında ahlaki sınavlarının nasıl bozulduğunu konu alan bir suç ve gerilim filmi olan A Simple Plan’ın hikâyesi, küçük bir Amerikan kasabasında yaşayan Hank, kardeşi Jacob ve arkadaşları Lou’nun karla kaplı bir ormanda bir uçak enkazı bulmalarıyla başlıyor. Enkazda ise 4 milyon dolar buluyorlar.

Parayı paylaşma konusundaki anlaşmazlıkları ise üçlü arasında trajik olayların zincirini başlatıyor.

Gerçek bir uçak kazasını konu alan müthiş bir film: Alive

Tür: Macera/Gerilim

Yıl: 1993

Yönetmen: Frank Marshall

IMDb: 7.1

1972’de, And Dağları’nda yaşanan gerçek bir uçak kazasını konu alan bu film, oldukça etkileyici sahneler barındırıyor. Uruguaylı bir ragbi takımını taşıyan uçak, And Dağları’na çakılıyor. Kazadan sağ kurtulanların zorlu kış koşulları ve açlıkla mücadelelerini izlediğimiz filmde, hayatta kalanlar, arkadaşlarının cesetlerini yemeye bile başlıyor.

Hem fiziksel hem de ruhsal olarak gerçek bir ‘hayatta kalma’ mücadelesi izleten Alive, sürükleyici bir senaryoya sahip.

Romantik komediden vazgeçemeyenleri de unutmadık: The Holiday

Tür: Romantik/Komedi

Yıl: 2006

Yönetmen: Nancy Meyers

IMDb: 7.0

The Holiday, aşk, hayal kırıklığı ve yeni başlangıçlar üzerine sıcak, tatlı bir hikâye sunuyor. Iris ve Amanda adında iki kadının hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerinden kaçmak için evlerini geçici olarak değiştirmesiyle olaylar başlıyor.

İkili, evleri değiş tokuş ederken bu süreçte de kendilerini yeniden keşfetme fırsatı buluyorlar. Keyifli bir romantik komedi izlemek istiyorsanız, bir şans verin deriz.

Bağınız olan bir seri katili yakalamaya çalışırsanız...: Longlegs

Tür: Korku/Polisiye

Yıl: 2024

Yönetmen: Oz Perkins

IMDb: 6.6

Henüz yılını bile doldurmamış, yeni vizyona giren Longlegs, polisiye-korku sevenler için birebir. 1990'larda Oregon'da geçen ve FBI ajanı Lee Harker'ın, bir dizi aileyi hedef alan okültist bir seri katili yakalama çabasını konu alıyor. Daha da ilginci ise Harker, soruşturma ilerledikçe katille kişisel bir bağlantısı olduğunu keşfediyor.

Kurgusal bir ülkede yolculuk yapmaya ne dersiniz?: The Grand Budapest Hotel

Tür: Macera/Komedi

Yıl: 2014

Yönetmen: Wes Anderson

IMDb: 8.1

Doğu Avrupa’da kurgusal bir ülke olan Zubrowka’da geçen renkli, stilize ve sürükleyici bu filmin hikâyesi, ünlü bir otelin efsanevi konsiyerji Gustave H. ve genç çırak Mustafa’nın etrafında dönüyor. Gustave, otelin zengin konuklarına gösterdiği kusursuz hizmetiyle tanınıyor. Ancak Madame D.’nin ölümünden sonra onun değerli sanat eseri "Çocuğun Elması" adlı tabloyu Gustave’a miras bırakması, olayların fitilini ateşliyor.

Peki sizin bu soğuk günlerde eve kapanarak izleyeceğiniz film hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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