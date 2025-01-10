Yapılan bir bilimsel araştırma, izleyicilerin kalp atış hızlarını ölçerek dünyanın en korkunç korku filmlerini ortaya koyuyor. Bakalım korku tutkunlarının koşa koşa izleyeceği, diğerlerinin ise uzak durması gereken bu filmler hangileriymiş?

“En sevdiğiniz korku filmi hangisi?” diye sorsak muhtemelen birbirinden çeşitli cevaplar alırız. Scream (Çığlık), The Conjuring (Korku Seansı), Paranormal Activity (Paranormal Aktivite), Dabbe, Babadook (Karabasan), A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) ve dahası…

Peki bilime göre, yıllardır çekilen yüzlerce korku filminin arasından en korkuncu hangisidir dersiniz? Bununla ilgili yapılan aarştırmada, 20 korku filmi ortaya konmuş.

Korku filmlerini izleyen kişilerin kalp atış hızları ölçüldü.

Science of Scare Project hem kalp atış hızını (dakikada kaç tane olduğu) hem de kalp atış hızının varyansını (milisaniye cinsinden ölçümü) birleştiren bir korkutma puanı sistemi oluşturdu.

2020 yılında, 50 katılımcıya toplamda 100 saati aşan süreyle korku filmleri izletildi; 2021 yılında 250 katılımcıya 40 film izletildi; 2022 yılında 250 kişiye, yıl boyunca birkaç hafta süren gösterimlerle filmler izletildi; 2024 senesinde ise 10 yeni film eklenerek toplamda 50 film izletildi.

Şimdiye kadar yapılmış en korkunç film, hangi film oldu dersiniz?

Scott Derrickson’ın Sinister filmi, tüm zamanların en korkutucu filmi seçildi. İzleyenler, kalp atışlarında ortalama %34’lük bir artış yaşadı. Filmin en korkutucu sahneler, kalp atışını 131 BPM’e kadar çıkardı.

20 filmin yer aldığı, en korkunç korku filmleri ise şu şekildeydi:

Sinister - Lanet Host - Ev Sahibi Skinamarink Insidious - Ruhlar Bölgesi The Conjuring - Korku Seansı Hereditary - Ayin Smile - Gülümse The Exorcism of Emily Rose - Şeytan Çarpması Talk To Me - Konuş Benimle Hell House LLC - Cehennem Evi The Conjuring 2 - Korku Seansı 2 It Follows - Peşimdeki Şeytan The Dark and the Wicked - Karanlık ve Şeytani The Descent - Cehenneme Bir Adım Paranormal Activity - Paranormal Aktivite The Babadook - Karabasan A Quiet Place 2 - Sessiz Bir Yer 2 The Autopsy of Jane Doe - Otopsi Insidious 2 - Ruhlar Bölgesi 2 Oddity - Gariplik

Bu noktada, değinmemiz gereken birkaç şey daha var.

Gördüğünüz üzere listede genellikle modern korku filmleri yer alıyor. Bunun yanı sıra “jump scare” dediğimiz, aniden ürkütücü bir görüntüye yüksek desibelle maruz bırakarak korkutma yönteminin yer aldığı filmlerin, kalp atış hızını otomatik olarak artırması olağan bir şey.

Bu yüzden listedeki filmler, gerçekten de gelmiş geçmiş en korkunç filmler mi konusu tartışılır. Belki, gelecek araştırmalarda kalp atış hızı dışındaki parametrelere de bakılarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Her ne olursa olsun, ilginç bir araştırma olduğu inkâr edilemez.

Sizin favori korku filminiz hangisi? Listede yer alıyor mu? Önerebileceğiniz korku filmleri var mı? Yorumlarda merakla bekliyoruz?

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