15 kişilik bir ekip tarafından yönetilen Tamam App uygulaması, kullanıcılarına kişisel kurye ve teslimat konularında hizmet veriyor. 2019 yılında kurulan Tamam App, kullanıcılara istedikleri herhangi bir şeyin teslimatını gerçekleştiriyor.

Motorlu kurye hizmetlerinin hızlı bir şekilde gelişme gösterdiği mobil dünyaya yeni üyeler katılmaya devam ediyor. 2019 yılında kurulan Tamam App, motorlu kuryeleri sayesinde kişilerin istedikleri teslimat işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi vadediyor.

Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan Tamam App’in kullanımı ise oldukça kolay. Uygulamayı mobil cihazına kuran Tamam App kullanıcıları, teslimat adresini seçtikten sonra teslimatta kullanılacak araç veya motosiklet seçeneklerinden birini seçtikten sonra teslim edilmesi istenilen ürünü belirtip, teslimat sürecini harita üzerinden canlı bir şekilde takip edebiliyorlar.

Teslimat başı ücret sistemiyle çalışan Tamam App, tekil teslimat işlemlerinin yanı sıra kurduğu partner ağı ile online olarak hizmet vermeyen veya kendi kurye ağı hizmeti olmayan işletmelere de kurye hizmeti sunuyor. Bu şekilde Tamam App kullanıcıları, istedikleri bir ürünü Tamam App üzerinden alarak adreslerine gelmesini sağlayabiliyorlar.

Alışveriş ürünlerinin teslimatını de sağlayan Tamam App, sadece bu kadarla da kalmıyor. Tamam App, kullanıcılarının evde unuttuğu bir eşyadan, şirket evrakına kadar birçok şeyi istenen adrese özel bir kurye ile teslim ediyor.

Tamam App’ten yapılan açıklamaya göre 2019 Aralık ayında hizmet vermeye başlayan uygulamanın halihazırda 13.000’den fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Tamam App, hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 3.500 teslimat gerçekleştirdi.

Kullanıcılarının günlük hayatını oldukça kolaylaştıran Tamam App platformu şu anda İstanbul’un Maslak, Levent, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Karaköy, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Altunizade ve Ataşehir bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak Tamam App’in hizmet bölgeleri ilerleyen süreçte daha da genişleyecek.

Tamam App’ten yapılan açıklamaya göre platform, Ankara ve İzmir’de de hizmet vermeye hazırlanıyor. Kişisel kurye hizmeti sunan Tamam App, Ankara ve İzmir’in ardından yurtdışına açılarak Doğru Avrupa’da hizmet vermeyi planlıyor.

Tamam App’in şu anda hizmet vermekte olduğu bölgelerde yaşıyorsanız ve kişisel kurye hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız Android cihazlarınız için buradaki bağlantıdan, iOS cihazlarınız için buradaki bağlantıdan Tamam App’i indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tamam App tanıtım videosu