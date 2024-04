İspanya'da bulunan yavru bir Avrasya Kartal Baykuşu (bubo bubo), kısmî albino olmasıyla tarihe geçti.

Farklı renkte olan hayvanlar her zaman için insanların ilgisini çekiyor. Bu hayvanlar arasında da özellikle albino olanlar, bembeyaz renkleri ile en kolay ayırt edilebilen canlılar arasında yer alıyor. Blanquita adlı 40 günlük bir Avrasya Kartal Baykuşu (bubo bubo) civcivi, sadece kısmî olarak albino olmasıyla tarihe geçti.

Normal şartlar altında albino canlılarda melanin bulunmaz. Bu yüzden de tüyleri ya da kılları bembeyaz olur. Bu canlıların gözleri de genellikle kırmızı ya da pembe olur. İspanya'da Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona adlı bölgede bulunan baykuş yavrusu ise gözlerinde melanin bulundurduğu için diğer baykuşlar gibi parlak turuncu renkte gözlere sahipti. Ayrıca kanat tüyleri arasında çok az sayıda da olsa renkli tüy bulunuyordu. Baykuş yavrusuna Blanquita adı verilmişti.

Blanquita yalnızca 3 ay yaşayabildi.

Yeni bir makaleyle dünyaya duyurulan Blanquita'nın ömrünün ise yalnızca 3 ay olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları tarafından hareketlerini takip amacıyla bir VHS radyo vericisi takılan baykuş, yuvasından 20 kilometre mesafede ölü bulundu. Araştırmacılar bu durumun sebebinin ise baykuşun zehirlenmiş bir kemirgeni yemesi olduğunu söylüyor. Kemirgenden zehirlenen baykuş bu yüzden diğer avcı hayvanlar tarafından öldürülmüş.

Blanquita'nın kısa hayatı, alışılmadık renkteki bu kuşun nasıl eş seçeceği ve çoğalacağı konusunda bir bilgi edinmeyi zorlaştırsa da farklı renklerdeki hayvanların doğada karşı karşıya kalabilecekleri tehlikeleri göstermesi açısından önemli bir örnek oldu.

