OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ChatGPT'nin çökmesi sırasında yaptığı bir paylaşımda "Mekanik Türk" ifadesini kullanması insanların dikkatini çekerek merak uyandırdı. Aslında bu, eski dönemlerde yer alan bir satranç makinesine atıfta bulunan bir şakaydı.

OpenAI’ın dünya çapında kullanılan yapay zekâ modeli ChatGPT, bugün bir erişim sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Kullanıcılar, belli bir süreliğine sohbet botu başta olmak üzere OpenAI’ın tüm hizmetlerini kullanmamıştı. Neyse ki kısa süre sonra sorun düzeltilmişti.

Erişim sorunu sırasında OpenAI CEO’su Sam Altman da X üzerinden kullanıcıları bilgilendirdi. Altman’ın attığı bir tweet’te kullandığı bir ifade dikkat çekti.

Altman’ın “Mekanik Türk” ifadesi dikkat çekti

OpenAI patronu, ChatGPT’nin geri erişime açılmasının ardından “Geri döndük.” gönderisi yayımladı. Onun altına ise “ChatGPT için Mekanik Türk olmayı teklif etmek üzereydim.” ifadelerini kullandı.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu açıklama dikkat çekti. “Türk”ün kullanımı nedeniyle Altman’ın burada ne demeye çalıştığını anlayamayanlar oldu. Biz de bu konuya açıklık getirdik. Altman’ın bu gönderisinin aslında Türkler veya Türkiye ile bir alakası yok.

Altman, eski zamanlardan “Mekanik Türk” isimli bir ünlü satranç otomatına atıfta bulunarak şaka yapıyor

Altman’ın burada bahsettiği “Mekanik Türk”, ya da bilinen diğer adıyla “Türk”, 18 ve 19. yüzyıllarda kullanılan ve dünya çapında popüler olan bir satranç otomatı. Avrupa’da karşımıza çıkan bu otomat, insanları kandırmak için tasarlanan bir satranç oynama makinesiydi.

Mekanik Türk ile satranç oynayanlar, bir makine ile oynadıklarını sanıyorlardı. Hâliyle bu da o zamanlarda büyük bir şaşkınlık yaratıyordu. Ancak aslında olan şey, makinenin içine gizlenmiş bir insandı. Yani o insan, içeriden otomatı kontrol ediyor, insanları kandırıyordu.

İşte Altman da bundan bahsederek şaka yapıyor. Yani ChatGPT’nin uzun süre çalışmamasının ardından devam etmesi hâlinde tıpkı Mekanik Türk gibi makinenin gizlice yerine geçip kullanıcıların sorularını yanıtlayabileceğini söylüyor.

Satranç otomatının isminin neden Türk olduğu konusunda ise kesin bir bilgi yok. Ancak tahminler, o dönemde Avrupa’nın Türk kültüründen çok etkilenmesinden dolayı böyle bir isim verilmiş olabileceği yönünde.