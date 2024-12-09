Özellikle yaz aylarında uzun bir yolculuğun ardından, aracınızın ön camının veya plakalarının çok sayıda ölmüş böcekle dolu olduğuna mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Ancak bu anınız, muhtemelen 4-5 yıl öncesine ait öyle değil mi?

Son birkaç yıldır araçların üzerinde gördüğünüz sinek ve böcek sayıları, çok da rahatsız edici miktarda değil. Peki böceklerin neden azaldıklarını ve artık eskisi kadar olmadıklarını merak ediyor musunuz?

Gelin, birlikte bakalım.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, araç ön camlarına 15 yıl öncesine kıyasla, %50 daha az böcek yapıştığını gösterdi.

Çalışma, 2019 yılının Haziran ve Ağustos ayları arasında İngiltere’nin güneydoğusundaki bir ilçede yapıldı ve 650’de fazla araç analiz edildi. Sürücülerden hem araç ön camlarına hem de plakalarına yapışan böcek sayılarını bildirmeleri istendi. Sayılarda ise geçen yıllara kıyasla yarı yarıya bir düşüş vardı.

Araştırmacılar böcek sayısındaki bu düşüşün, esasen modern arabaların daha aerodinamik hâle gelmesinin ve bir böceğin, geçen bir böcekle önden çarpışma olasılığının daha düşük olmasının bir sonucu olup olmadığını merak ettiler.

Bu sebeple katılım göstermeleri için klasik araçlara sahip kişiler tercih edildi. Sonuçlar ise önceki araştırmalardan farksızdı. Böcek sayıları beklenenden bir hayli düşüktü.

Öte yandan bazı ekolojistlere göre, önümüzdeki birkaç on yıl içinde dünyadaki böceklerin yaklaşık %40’ının nesli tükenecek.

Böcek yaşamındaki bu düşüşün arkasında ise birçok faktör var. Örneğin; iklim değişikliği, böcek ilaçlarının fazla kullanımı, böcek yaşam alanlarının tahribatı ve çeşitli hastalıklar, bu noktada önemli bir rol oynamakta.

Aslında böcek sayılarının azalması, araçların daha temiz kalmasına olanak sağlasa da bu, çok daha iyi bir haber değil. Çünkü yediğimiz her 3 meyve ve sebzenin 1 tanesi, arılar, böcekler, güveler ve diğer birçok böcek türünün polinatörleri sayesinde var olur.

Ayrıca bu canlılar, ekosistemde önemli görevlere sahipler. Özetle araç camlarında veya plakalarında eskisi kadar böcek görmemenizin sebebi, bu canlıların sayılarının azalmasıdır.

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