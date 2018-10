Kıyamet Sonrası Dünyayı Konu Alan 10 Kaliteli Dizi

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak rüyalarınıza girmesi muhtemel olan kıyamet sonrası dünyanın işlendiği dizileri listeliyoruz. Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi serisinin ikinci bölümünde, bir bahaneyle düzeni değişen dünyanın konu edildiği gerilim yüklü yapımları aktarıyoruz. Bu dizilerin hepsini peş peşe izlemek bünyenizi yorabilir.

Aklımız fikrimiz gelecekte arkadaşlar. Biri de çıkıp demiyor “Neyi bu kadar sorun ediyorsunuz?” diye. Herkes iyi bir hayatım olsun isterken, diğer insanların daha kötü giden hayatlarını uzaktan izlemeye bayılıyor. Gelecekte bugüne kıyasla ihtiyacımız olacak birlikteliği, çoktan kaybetmeye başladığımız gerçeğini, umarız zamanla daha çok insan fark eder.

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi serimizin ikinci bölümünde, dünyanın bir bahaneyle sonunu getiren hikayeleri işlemiş dizilere yer veriyoruz. Bu dizilerin bilim kurgu, gerilim, korku ve macera türleriyle harmanlanan bir yapıda olduğunu söylemek gerek. Aynı zamanda, az önce bahsettiğimiz sosyolojik çöküşe karşı, insanların nasıl bir arada durması gerektiğini anlatan kaliteli senaryoları olanlar da var.

10. Revolution:

Listemize beklenmedik şekilde sonlandırılan bir diziyle başlıyoruz. Konusu itibarı ile oldukça ilginç bir çıkış noktasına sahip olan Revolution, dünyanın elektrik enerjisinden aniden yoksun kaldığı bir hikayeyi aktarıyor. Yapım günümüze ve tarihe çok sayıda atıfta bulunuyor, değişen dünyayı her açıdan ele almaya çalışıyor. Sıkıntı oyunculuklarda mıydı, yoksa yayıncı NBC’nin bütçesinde miydi bilinmez. Yine de sonraki bölümü beklemek istemeyenler için oldukça ideal bir macera sunuyor.

Yayıncı: NBC

NBC IMDb puanı: 6.7

6.7 Rotten Tomatoes notu: %70

9. Salvation:

Geçtiğimiz yıl başlayan Salvation, listedeki en bilinmeyen yapımlardan birisi. Bunun en büyük nedeni, olaylara daha ilk bölümlerden vakıf olmayı arzulayan izleyicilerin yapımı yerden yere vurmaları. Bizden size küçük bir “spoiler” olsun: 5. bölüm ve sonrasında atılan temellerin boşa olmadığı anlaşılacak. Her şeyin en başında Dünya’ya düşen bir göktaşı var, ancak onu unutabilirsiniz.

Yayıncı: CBS

CBS IMDb puanı: 7.1

7.1 Rotten Tomatoes notu: %47

8. The Last Man on Earth:

Listenin en sıra dışı dizisi. Zira bu yapım dünyanın sonunu korkutarak, gererek ya da üzerek göstermiyor. Kendisi yüksek bütçeli bir komedi dizisi. Dizinin ilk bölümlerinde, henüz nedenini bilmediğimiz yok oluştan sonra bir başına kalan Phill’i izliyoruz. Sonra tahmin edeceğiniz üzere hikaye dallanıp budaklanıyor. Yapımda bilim kurgu bölümler öyle güzel yerlere koyulmuş ki, bu anlarda komedi dizisi izlediğinizi unutabiliyorsunuz.

Yayıncı: FOX (ABD), FX (TR)

FOX (ABD), FX (TR) IMDb puanı: 7,4

7,4 Rotten Tomatoes notu: %8.4

7. %3:

Aslında bu dizideki senaryoların benzerleri çok kez işlendi. Bu nedenle izlerken ileride neler yaşanacağını tahmin etmeniz çok doğal. Elit, zengin insanların diğer insanlardan daha özel bir alanda yaşadığı gelecekte, dünyanın sonundan kurtulmak için toplumun %3’üne dahil olmanız gerekiyor. Brezilya yapımı olan dizi, benzerlerine göre çok daha farklı bakış açılarıyla bizi olaylara dahil ediyor.

Yayıncı: Netflix (TR)

Netflix (TR) IMDb puanı: 7,5

7,5 Rotten Tomatoes notu: %83

6. Handmaid’s Tale:

Bu dizi de hangi listeyi yaparsanız yapın, içerisinde yer alacak cinsten. Zira dramı, kurgusu, gelecek öngörüsü oldukça sert bir şekilde yüzünüze çarpıyor. Toplumsal çöküşe odaklanan yapımda, bir kadının gözünden değişen dünyayı tanıyoruz. Hayatta kalmak, sevdiğiniz insanlara ulaşmak için neler yapabileceğinizi sorgulatmayı başarıyor. Damızlık Kızın Öyküsü romanından uyarlandığını belirtmek gerek, dilerseniz kitabı da ayrıca okuyabilirsiniz.

Yayıncı: Hulu, Blu TV (TR)

Hulu, Blu TV (TR) IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %93

5. Mr. Robot:

Şimdi “Bu dizinin post-apokaliptik bir dünya ile ne ilgisi var?” diyenlerle baştan anlaşalım. Dünyanın sonunu Mr. Robot kadar mantıklı bir çerçevede anlatan yapımların sayısı çok çok az. Öyle başımıza yağan göktaşları, yükselen dalgalar, zombiler yok. Dağılan bir toplum, çöken ekonomik düzen, dünyanın efendisi olmak isteyen örgütler ve tüm bunlarla tek başına mücadele etmek zorunda kalan bir Eliot Anderson var. Yapımda gördüğünüz çoğu şey, günümüzde halihazırda gerçekleşiyor. Bu yıl yayınlanacak olan 4. sezonuyla, “tadında bırakmak” için final yapacağı da doğrulandı.

Yayıncı: USA Network

USA Network IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %93

4. Westworld:

Bir sonun ardından gelişen olaylar yerine Westworld, sizi bir sona tanık eden ender yapımlardan. Bu kez doğal afetler ya da salgın hastalıklar değil, insanın sonunu getiren şey bizzat insanın kendi elleriyle ürettiği bir şey. Yapay zekalara dair daha geniş çaplı bir görüşünüz olmasını isterseniz izleyin deriz. Yapımın kadrosunda yer alan isimlerin performansları, dizinin müzikleri, kurgusu eşsiz bir seyir zevki sunuyor.

Yayıncı: HBO, Digiturk (TR)

HBO, Digiturk (TR) I MDB puanı: 8.9

8.9 Rotten Tomatoes notu: %87

3. The 100:

Dünya’yı terk eylediğimiz bir gelecekte, yine geri döneceğimizi adımız gibi biliyoruz. The 100, tam olarak bunu konu ediniyor kendine. 100 suçlu genç, hem cezalarını çeksinler hem de biricik yuvamızdaki son durumu öğrensinler diye Dünya’ya geri gönderiliyor. Daha fazla sürpriz bozmak bize göre değil. Oyunculuklarıyla ve pek de özgün olmasa da olay akışıyla izlenebilir.

Yayıncı: The CW

The CW IMDb puanı: 7.8

7.8 Rotten Tomatoes notu: %91

2. The Rain:

Bir salgının yayılması için en kolay yollardan birisi nedir? Cevap: Atmosfer. Felaketten 6 yıl sonrasında başlayan The Rain, Danimarka yapımı bir dizi. Netflix’in kendi diline yabancı bölgelerde başarılı işlere katkı sağladığını zaten biliyoruz. Bunlardan birisi de The Protector adındaki Türk dizisi olacak. The Rain ise yaşam mücadelesini, farklı açılardan inceleyen güzel bir yapım.

Yayıncı: Netflix (TR)

Netflix (TR) IMDb puanı: 6.3

6.3 Rotten Tomatoes notu: %80

1. The Walking Dead:

Ülkemizde en sevilen yabancı diziler arasında bulunan Walking Dead’in nasıl bir yok oluşu konu aldığını bilmeyenlerin sayısı çok az. Nitekim bu konuyu nasıl işlediğini bilen kişi de çok az. Çoğunluk bir zombi kıyameti olarak baksa da bu dizinin asıl odaklandığı konu insanlar. Hatta insanların yaşama tutunmak için yapabileceği, katlanabileceği zorluklar. Aldığı çok sayıdaki olumsuz eleştirinin nedeni de zaten tam olarak bu. Millet bir zombi dizisi izlerken, daha çok zombi, daha çok kan, daha çok vahşet görmeyi bekliyor. Walking Dead ise o isteği çok uygun anlarda karşılıyor, merakınız olmasın.