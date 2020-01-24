Kızılay, Elazığ Depremi İçin Bağış Çağrısı Yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de gerçekleşen deprem için bağış çağrısında bulundu. Yardım kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 'DEPREM' yazıp 2868'e SMS atarak 10 TL'lik destekte bulunabiliyor.

Son dönemlerde ülkemizin gündeminden hiç düşmeyen ve ülke gerçeklerinden biri olan deprem, son olarak bugün saat 20.55’te Elazığ’da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden açıklanan verilere göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin 6,5 şiddetinde ve 5 km derinliğinde olduğu öğrenilmişti. Daha sonrasında saat 21.17’de ise Elazığ Baskil’de yerin 10,62 km altında ve 5,1 şiddetinde ikinci bir depremin daha meydana geldiği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Elazığ Baro Başkanı tarafından yapılan açıklamalar neticesinde şehir merkezinde herhangi bir yıkımın olmadığını ancak köylerden henüz bir haber alınamadığı öğrenmiştik. Bununla birlikte sosyal medyadan birbiri arkasına gelen fotoğraflar ne yazık ki durumun çok iyi olmadığını göstermişti.

Türk Kızılay’dan deprem için yardım kampanyası:

Yaşanan üzücü olayın ardından pek çok kişi Elazığ’daki vatandaşlara yardım etmenin yollarını aramaya başladı. Konu hakkında resmi Twitter hesabından duyuru yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. @Kizilay Destekleriniz için

DEPREM yazın, 2868’e SMS yollayın, 10 TL katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü.”

Dayanışma içinde olmamız gereken böyle bir günde başlatılan yardım kampanyası, pek çok kişinin ilgisini çekti. Sizler de yardım kampanyasına destek olmak için cep telefonlarınızdan ‘DEPREM’ yazarak 2868’e SMS yollayabilirsiniz. Bu noktada her SMS’in 10 TL ile ücretlendirildiğini ve sınırsız katılım hakkının bulunduğunu da ekleyelim.