"Kızları Erkekleri Ayrı Oturtun" Diyen Müdüre Soruşturma

Bursa'da bir ortaokul müdürünün öğretmenlere "kız öğrencilerle erkek öğrencileri ayrı oturtun" talimatı, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Olayın gündem olması, Bursa Osmangazi Kaymakamlığı'nı da harekete geçirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformları, her gün yeni bir tartışmaya ev sahipliği yapıyor. Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü tarafından imzalanan bir karar, ülkenin gündemine bomba gibi düştü. İmzalı kararı okuyanlar, haklı olarak "Ülkeye şeriat mı geldi?" tepkileri gösterdiler.

Haydar Akın isimli okul müdürü tarafından hazırlanan ve imzalanan resmi belgede şu ifadelere yer veriliyordu: "Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz." İlk etapta, bu belgenin sahte olabileceği de düşünüldü ancak e-devlet üzerinden doğrulama yapılması, olayın vahametini gözler önüne sermişti...

Soruşturma başlatıldı

Okul müdürünün bu anlamsız davranışının gündem olması, Osmangazi Kaymakamlığı'nı da harekete geçirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, "Basında yer alan Osmangazi İlçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir." ifadelerini kullanarak olayın peşine düşüldüğünü açıkladılar.

"Kız öğrenciler ayrı erkek öğrenciler ayrı otursun" uygulamasına sosyal medyadan gelen tepkiler: