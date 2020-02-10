KKTC, Yerli Otomobili Günsel İçin 28 Ülke ile El Sıkıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk mühendisler tarafından tasarlanan yerli ve milli otomobili Günsel için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile anlaştı. Prototip üretimi tamamlanan araç, 20 Şubat’ta düzenlenecek lansmanda tanıtılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümünün ortak çalışması olarak tasarlanan Günsel, ilk olarak 2016 yılında gün yüzüne çıkmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk yerli ve milli aracı olan Günsel, aradan geçen süre zarfında hem tasarım hem de donanım anlamında önemli bir değişim geçirdi.

Türk mühendislerin büyük özverisi ile son halini alan Günsel, ilk modeli B9 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kendi projesi olan Günsel’in AR-Ge süreçlerini de yöneten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, araç için 28 ülkeden 800 firma ile iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

KKTC'nin ilk yerli otomobili olan Günsel, tamamen elektrikli olacak

2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşmasını planladıklarını belirten Prof. Dr. Günsel, otomotiv sektörünün öncü yerli ve yabancı tedarikçileri ile yaptıkları ortaklıklarla küresel elektrikli araç sektöründe önemli bir yere sahip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Amaçlarının, üretim maliyeti açısından Günsel’de kullanılacak parçaların birçoğunun KKTC ile Türkiye’de üretilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Günsel, “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Günsel’in hakkında henüz pek fazla bir şey bilmiyoruz ancak aracın tam şarjla 350 kilometrelik bir menzile sahip olması bekleniyor. 0-100km hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan otomobil, üretilecek Günsel batarya istasyonlarında çok kısa bir sürede şarj olabilecek. Günsel’in ilk modeli B9, 20 Şubat 2020 Perşembe günü tanıtılacak.