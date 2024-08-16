Bir zamanlar Türkiye’de e-ticaretin yükselen yıldızlarından biri olan Kliksa’nın hızlı yükselişi neden hızlı bir düşüşle sonuçlandı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Kliksa, 2012 yılında Sabancı Holding tarafından kurulmasının ardından kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaşarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmişti.

Sabancı Holding’in teknoloji ve e-ticaret alanındaki iddialı projesi olan Kliksa, âdeta Türkiye’nin Amazon’u olmayı hedefliyordu!

Uygun fiyat politikası ve güvenilir müşteri hizmetleri Kliksa'yı rakipleri arasında öne çıkarmayı başarmıştı.

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Sabancı Holding’in arkasında olması da Kliksa’nın kısa sürede tanınmasının sebeplerinden biriydi tabii.

Teknoloji ürünleri başta olmak üzere, elektronik, ev aletleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride çok sayıda ürünü müşterilerine sunuyordu.

Özellikle düzenlediği kampanyalar ve indirimler büyük başarıya ulaşarak tüketicilerin ilgisini büyük oranda çekmeyi başarmıştı.

Öyle ki, 2014 yılında Türkiye’nin en büyük e-ticaret siteleri arasında yerini almayı da başardı!

Kliksa büyük bir Pazar payı elde etmeyi başarmıştı. Ancak o yıllarda, bu hızlı yükseliş süresince dijital dönüşüm ve e-ticaretin hızla gelişen dinamiklerine ayak uydurmak gibi zorluklarla da mücadele etmek gerekiyordu.

2015 yılı itibarıyla, Türkiye’de e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ediyordu ve Kliksa gibi birçok yeni oyuncu da bu alana girmeye başlamıştı.

N11, Hepsiburada ve Gittigidiyor gibi büyük rakipler karşısında Kliksa rekabetin acı tadını daha fazla almaya başlamıştı.

Sabancı Holding’in e-ticaret sektöründeki stratejik bir değişikliğe gitmesi de Kliksa’nın sonunu hazırladı.

2016 yılında, Sabancı Holding, Kliksa’yı ana perakende şirketi Teknosa ile birleştirme kararı aldı ve bu birleşme ile birlikte Kliksa markası yavaş yavaş ortadan kalkarak platform, Teknosa’nın outlet’i olarak onun bir parçası hâline geldi.

Yani Kliksa’nın sunduğu ürün ve hizmetler Teknosa'nın e-ticaret platformu altında devam etti ve Kliksa markası yavaş yavaş tarihe karıştı…

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