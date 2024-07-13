Dünyanın en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan Best Buy Türkiye pazarına oldukça iddialı bir giriş yapsa da bu iddialarını gerçekleştirememişti. Peki dünya devi Best Buy neden Türkiye’de havlu attı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Amerika merkezli bir teknoloji perakendecisi olan Best Buy 1996 yılında ticari faaliyetlerine başlamasının ardından teknoloji odağında sunduğu geniş ürün yelpazesi ile büyük başarıya ulaşan bir marka.

Amerika’da büyümesinin ardından 2000'li yılların başında uluslararası alanda genişlemeye karar veren Best Buy, bu genişlemeye Türkiye’den başlamaya karar vermiş ve 2009 yılının sonunda da Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Best Buy ülkemize adımını atarken buraya 1000 yıllığına geldik diyerek iddialı bir giriş yapmıştı.

Best Buy ilk mağazasını İzmir’de açmıştı ve 4.200 metrekarelik büyük bir alana sahip olan bu mağaza için ön hazırlıklara iki yıl önce başlanmıştı.

Best Buy Türkiye’de başarılı olmaya kararlıydı.

Türk tüketicileri anlamak ve yürüteceği faaliyetlere yönelik detaylı planlamalar yapmak için ciddi pazar ve pazarlama araştırmaları yürütülmüştü.

2010 yılının sonuna kadar mağaza sayılarını arttırmayı ve bu doğrultuda yaklaşık 20 mağaza açma hedeflerinin olduğunu ve yerli markaları satın alma hedefleri olduğunu söylüyorlardı.

Ancak durum pek de bekledikleri gibi gitmedi.

Peki ne oldu da Best Buy tüm bu iddialı argümanlarının altına ezildi?

Türkiye o dönem de elektronik ve teknoloji ürünleri pazarında yoğun bir rekabete sahipti.

Teknosa, Bimeks vb. yerel zincir mağazalar ve küçük perakendeciler, fiyat avantajları ve uzun süredir pazarda olmalarının getirdiği müşteri sadakati ile ellerinde büyük bir güç bulunduruyordu.

Best Buy’ın küçümsediği rakipleri beklenmeyen bir rekabet ortamı sağlayınca Best Buy’ın hayalleri de suya düşüyor.

Mağaza açma konusunda beklenen hedeflere ulaşılamıyor ve mağaza lokasyonlarında da tüketicilerin onları tanımasını sağlayacak doğru seçimler yapılmıyor.

Hâl böyle olunca her ne kadar İzmir mağazası ilgi görse de diğer şubeler aynı başarıyı yakalayamıyor.

Ayrıca, Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar da Best Buy'ın Türkiye operasyonlarını olumsuz etkiliyor ve kârlılık beklenen seviyelere ulaşamıyor.

Durum böyle olunca 1000 yıllığına geldik diyen Best Buy 1 sene sonra Türkiye’den çekiliyor!

Markanın beklenen hedeflere ulaşamaması sonucunda Best Buy’ın tepe yönetiminden ülkeden çıkma kararı alınmasına yönelik direktif geliyor.

Her ne kadar 1 sene bir yatırımın başarıya ulaşması açısından kısa bir süre olarak nitelendirilse de Best Buy yönetimi çok büyük potansiyeli olduğunu düşündükleri Türkiye pazarına daha fazla yatırım yapmamaya karar veriyorlar.

Bu doğrultuda Best Buy, 2011 yılının sonlarında Türkiye pazarından çekilme kararı aldığını duyuruyor ve mağazaları Teknosa tarafından satın alınıyor.

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