Yaratıcı bir banner yapma, birçok farklı insanı içeren uzun ve karmaşık bir süreç olabilir. Bu kontrol listesini yaratıcı afiş tasarımınıza yardımcı olmak için oluşturduk!

Banner tasarımı yapmak için öncelikle masaüstü veya mobil cihazlarda banner yapma sitesi açın. Yeni bir kullanıcıysanız sosyal medya hesabınızla kaydolmanız yeterlidir. Daha önce kaydolduysanız oturum açın. Bir tasarım şablonundan bir başlık oluşturmak için şablonları banner yapma programı içinde açın ve özelleştirmek istediğiniz başlık türüne göz atın veya arama yapın. Kullanmak istediğiniz tasarımı bulduğunuzda, tuvalinize eklemek ve özelleştirmek için onu seçin.

Sıfırdan bir banner oluşturmak için ana sayfadaki Tüm boşlukları gör'e tıklamanız yeterlidir. Tuval boyutunuzu seçin veya kendi boyutunuzu oluşturmak için boyut kutularını kullanın.Tuvalinizi açtıktan sonra tuval renginizi seçmek için sol araçlar menüsünde Arka plan rengi'ni tıklayın. Bu, birincil veya degrade renk örneklerinden seçim yapmanıza ve ayrıca belirli onaltılı kodlar girmenize olanak tanıyan renk seçiciyi açar.

Bannerınıza grafik veya resim ekleyin.

İnkar edilemez görsel ilgi yaratmak için afiş tasarımınıza grafikler ekleyin. Grafikler ("bindirmeler" olarak da bilinir) vektörlerdir; bu, onların ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, net ve güzel görünecekleri anlamına gelir. Tamamen özel bir görünüm elde etmek için boyutu, rengi, en boy oranını özelleştirebilir ve hatta bir grafiğin bölümlerini silebilir veya alt gölge ekleyebilirsiniz.

Telefondan banner yapılabilir mi?

Telefondan banner yapma veya sitede fotoğraf eklemek veya değiştirmek mi istiyorsunuz? Soldaki Fotoğraflar ve Video sekmesine tıklamanız yeterlidir. Kendi fotoğraflarınızı yükleyin veya stok koleksiyonundan bir iyilik isteyin. Banner yapma mobil sitesi içinde yüzlerce elle seçilmiş tasarımcı yazı tipi vardır, ayrıca kendi yazı tiplerinizi yükleyerek kullanabilirsiniz.

Başlığınıza kelimeler ekledikten sonra renk, boyut veya yazı tipini değiştirerek bunları özelleştirin. Gerçekten benzersiz bir görünüm için bir anahat, gölge ve hatta kıvrımlı metin ekleyerek daha da ileri götürün.

Profesyonel ipucu: Farklı yazı tiplerini eşleştirmek bannerınızı dinamik hale getirir, ancak çok fazla kullanmak dikkat dağıtıcı olabilir, kafa karışıklığına neden olabilir ve netlik eksikliğine neden olabilir. İki yazı tipi seçin ve bunlara bağlı kalın. Hazır banner yapma programı ile birlikte banner tasarımınız tamamlandığında, üst araç çubuğundan Paylaş'ı ve hedefi seçerek görüntü dosyasını doğrudan sosyal medya gibi dış kaynaklarla veya e-postayla paylaşabilirsiniz.

Alternatif olarak, İndir'i ve dosya türünü seçerek tasarımı doğrudan bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Afiş tasarımınız, gelecekte erişim için bulut depolama klasörlerinize her zaman otomatik olarak kaydedilir. Çalışmanızı belirli bir klasöre kaydetmediyseniz Sıralanmamış klasörüne bakın.

Kendi banner resimlerinizi oluşturmak için altı araç:

Google Web Designer: Mobil cihazlar için otomatik yeniden boyutlandırma özelliğine sahip bir masaüstü uygulaması.

Mobil cihazlar için otomatik yeniden boyutlandırma özelliğine sahip bir masaüstü uygulaması. Fotor: Mevcut yerleşik şablonlara sahip basit bir web veya masaüstü uygulaması.

Mevcut yerleşik şablonlara sahip basit bir web veya masaüstü uygulaması. Pixlr : Kolay resim düzenleme araçlarıyla Photoshop'a çok benzeyen bir araç.

: Kolay resim düzenleme araçlarıyla Photoshop'a çok benzeyen bir araç. Canva: Kapsamlı bir stok fotoğraf ve illüstrasyon kitaplığına sahip yeni başlayanlar için uygun bir çözüm.

Kapsamlı bir stok fotoğraf ve illüstrasyon kitaplığına sahip yeni başlayanlar için uygun bir çözüm. Snappa: Tek tıklamayla yeniden boyutlandırma ve devasa bir görsel varlık kitaplığı ile güçlü bir web uygulaması.

Tek tıklamayla yeniden boyutlandırma ve devasa bir görsel varlık kitaplığı ile güçlü bir web uygulaması. Instasize: Doğrudan telefonunuzdan kapsamlı görüntü ve video düzenleme özellikleri sunan harika bir iOS tabanlı uygulama.

İnternetten banner yapma temellerininin nasıl olacağını gözden geçirdik. Ancak aslında bunları oluşturmak zor olabilir. Neyse ki, çarpıcı bir banner oluşturmak için Picasso olmanıza gerek yok. Başlamanıza yardımcı olması için altı web sitesi banner yapma araçlarını yukarıda derledik. Detaylı açıklamalarına ise içeriğin devamında ulaşabilirsiniz.

Mobil sayfalar için otomatik boyutları otomatik ayarlayan: Google Web Designer

Google Web Designer, diğer banner yapma siteleri gibi kodlamaya gerek kalmadan güzel HTML ve CSS tasarımları oluşturmanıza olanak tanıyan bir masaüstü uygulamasıdır. Biraz daha karmaşık bir arayüzde gezinebilen teknik fikirli tasarımcılar için mükemmeldir. Google Web Designer, otomatik olarak kod oluşturan bir görsel düzenleyici içerir. Tasarımlarınızı mobil cihazlar için kolaylıkla ölçeklendirebilir - böylece farklı platformlar için sürekli olarak boyutları ayarlamanız gerekmez.

Her ikisi de görsel bir zaman çizelgesi kullanarak basit görüntüler, hatta karmaşık ve katmanlı animasyonlar oluşturmanızı sağlar. Fiyatlandırma: Google Web Designer tamamen ücretsiz bir çözümdür.

Farklı şablonları deneyebilirsiniz: Fotor

Fotor, bir dizi çekici şablonla birlikte gelen bir hazır banner yapma için çevrimiçi ve masaüstü uygulamadır. Tamamen bir tasarım acemisiyseniz bu temellerden biriyle başlayabilir ve ardından gerektiği gibi ince ayar yapabilirsiniz. Kısıtlanmış Fotor kullanabileceğiniz en basit düzen araçlarından biridir. Fikirlere takılıp kaldıysanız Fotor'un kapsamlı şablon kitaplığını ilham kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı Instagram benzeri filtrelerle özelleştirmek için Fotor'un filtre kitaplığını da kullanabilirsiniz. Bu onlara daha fazla kontrast ve ilgi ekleyebilir. Bir çalışma, filtreli fotoğrafların görüntülenme ve yorumlanma olasılığının standart görüntülerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Fotor ücretsiz bir araçtır ve premium sürümü ayda 3,33 dolardan başlar. Bazı şablonlar yalnızca premiumdur ve bu sürüm ayrıca reklamsızdır.

Görselleri kolayca düzenleyin: Pixlr

Pixlr, Photoshop'un ilk sürümlerine benzer bir görüşünüşe sahip web’de yer alan fotoğraf düzenleme sitesidir. Banner yapma photoshop deneyiminiz varsa ancak daha basit ve ücretsiz bir şey istiyorsanız bu mükemmel bir alternatiftir. Pixlr, tuvalinizdeki tüm görüntüleri görüntülemek için bir "katmanlar" penceresi kullanır. Katman kavramını anladığınızda, grafik tasarımı oldukça kolay hale getirebilir.

Bu program çok farklı düzeylerde görüntü düzenleme imkanı sunar. Düzenlenen Pixlr fotoğraflarınızı şeffaf PNG'ler olarak kaydedebilir ve daha karmaşık bir düzen tasarlamak için bunları Google Web Designer veya Fotor'a getirebilirsiniz. Pixlr, ayda 5 dolara mal olan profesyonel bir seçeneğe sahip ücretsiz bir araçtır. Bir şablon kitaplığı ve 1.000'den fazla premium stok fotoğrafa erişim içerir.

Ücretsiz afiş hazırlama özelliğiyle: Canva

Canva banner yapma alanında, tasarım konusunda yeni başlayanlar için mükemmel olan modern sadeliğe sahip web tabanlı bir araçtır. Özel renk paletleri, yazı tipi eşleştirmeleri ve daha fazlasını oluşturmak için kullanabilirsiniz. En iyi şey? Ücretsiz bir afiş oluşturma aracı sunar! Canva'nın Yazı Tipi Kombinasyonları aracını kullanarak birbirine çok yakışan iki yazı tipi bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir fotoğraf yüklerseniz Canva web için onaltılık kodlarla otomatik olarak buna dayalı bir renk paleti oluşturur.

Canva'nın profesyonel sürümü, aralarından seçim yapabileceğiniz 400.000'den fazla ücretsiz stok fotoğraf, illüstrasyon ve şablon içerir. Bu, premium katmana sahip başka bir ücretsiz çözümdür. Fiyatlandırma, kullanıcı başına aylık 12,95 dolardan başlar. Ayrıca aracın nasıl çalıştığına dair bir fikir edinmek için 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

500.000'den fazla resim ve 70.000'den fazla grafik: Snappa

Snappa, kullanımı kolay bir biçimde profesyonel banner yapma programı gibi çeşitli tasarım araçları sunan web tabanlı bir uygulamadır. Genel olarak yeni başlayanlar için mükemmel bir seçenek. Snappa'da grafik efektlerini kolay bir kaydırıcı ile kontrol edebilirsiniz. Kullanabileceğiniz 500.000'den fazla resim ve 70.000'den fazla grafik (çizimler ve simgeler gibi) içerir.

Yerleşik ön ayarlar ve özel boyutlandırma seçeneği ile tek tıklamayla yeniden boyutlandırma seçeneği vardır. Snappa, ücretsiz olarak indirgenmiş bir sürüm sunar. Profesyonel sürüm ayda 10 dolardan başlar.

Görüntü ve video düzenleyebileceğiniz: Instasize

Instasize, kolay banner yapma programı olan doğrudan telefonunuzdan görüntü ve video düzenleme için çok sayıda araç içeren iOS tabanlı bir mobil uygulama olduğu için listemize benzersiz bir ektir. 100'den fazla premium filtreden oluşan bir kitaplık içerir. Her yerde yayınlayabileceğiniz dokunulabilir web hikayeleri oluşturma özelliği vardır. Yüzlerce benzersiz arka plan sunar.

Kusurları düzenleme, kızarıklığı giderme ve dişleri beyazlatma gibi şeyler yapmanızı sağlayan güzellik araçları bulundurur. Uzman ipuçlarına ve eğitimlerine erişim sunar. Uygulamanın maliyeti ayda 4,99 dolardır ve taahhütte bulunmadan önce denemek isterseniz bazı etkili standart özelliklere sahip ücretsiz bir sürümü vardır.