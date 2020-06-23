Kolpaçino Serisinin Dördüncü Filmi Resmen Duyuruldu

Kendine kemik bir hayran kitlesi yaratmayı başaran Kolpaçino serisinin yeni filmi geliyor. Serkan Şengül’ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar yeni filmin yolda olduğunu gösteriyor.

Yerli komedi filmleri dendiğinde akla ilk olarak Cem Yılmaz’dan G.O.R.A., Yılmaz Erdoğan’dan Organize İşler gibi filmler geliyor. Bunların yanı sıra kendine has hayran kitlesiyle Kolpaçino serisi de bu filmler arasında yer alıyor.

Başrolünde Şafak Sezer’in yer aldığı Kolpaçino serisinin ilk filmi olan Kolpaçino, 2009 yılında vizyona girmişti. 2011 yılında Kolpaçino: Bomba ve 2016 yılında Kolpaçino 3. Devre ile devam eden seri her filmde izleyici sayısını da artırmış ve üçüncü filmde 1 milyon seyirci barajını aşmayı başarmıştı.

Kolpaçino’nun dördüncü filmi yolda:

Kolpaçino serisi, 2016 yılında vizyona giren ve yaklaşık 1,5 milyon izleyiciyi sinema salonlarına çeken Kolpaçino 3. Devre filminden sonra bir sessizliğe bürünmüştü. Görünüşe göre bu sessizlik yakın bir zamanda bozulacak.

Kolpaçino’nun üç filminde de yer alan ve Galerici Şahin rolünü canlandıran Serkan Şengül, resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Şengül tarafından paylaşılan fotoğrafta serisinin senaristi, ikinci ve üçüncü filmin yönetmeni Şafak Sezer bulunuyor. Ayrıca ikilinin önünde yer alan masada Kolpaçino senaryosu göze çarpıyor.

Ayrıca yine Serkan Şengül’ün Instagram hesabında paylaştığı hikâyede Şafak Sezer yer alıyor. Paylaşılan fotoğrafta bir klaket emojisinin de yer aldığı görülüyor. Tabii şu an için sadece bu fotoğraflardan yola çıkarak filmin ne aşamada olduğunu söylemek pek mümkün değil. Film, henüz senaryo yazım aşamasında da olabilir, senaryosu tamamlanmış da olabilir fakat bunun 4. filmi doğruladığı kesin.