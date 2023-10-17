Oldukça agresif bir kangurunun, bir köpeği nehrin içinde ön ayakları arasına alıp boğmaya çalıştığı görüntüler son günlerde viral olmuş durumda. Günün çoğunu otlayarak geçiren kangurular için bu yaşananlar oldukça şaşırtıcı değil mi?

Kangurular şimdiye kadar saldırganlıklarının sebep olduğu bu tarz inanması güç görüntülerle pek fazla gündeme gelmemişti ancak bu yaşananlardan sonra, bu keseli hayvanlar hakkında bilmediğimiz gerçekler olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün.

Peki kangurular aşina olmadığımız daha farklı hangi özelliklere sahipler ve bu saldırının arkasında nasıl bir sebep var?

Söz konusu videoya geçmeden önce kangurulardan biraz bahsetmekte fayda var:

Şüphesiz Avustralya’nın en ikonik hayvanlarından biri. Vahşi doğada ortalama 5 yıllık bir yaşam süresine sahip olan ancak iyi bir bakımla 25 yıla kadar hayatta kalabilen bu canlılar, saatte 70 km’lik bir hıza ulaşabilir. Kırmızı, kahverengi veya gri renkte olabilirler ve 4 farklı türleri vardır.

Ortalama 2 metrelik bir boya ve 90 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan kanguruların kırmızı renkli olan Osphranter Rufus cinsi, dünyanın en büyük keseli hayvanı olarak bilinir. Ana vatanları, Avustralya ve Yeni Gine'dir.

Kanguruların arka bacaklarında elastik gerilim enerjisini depolayan elastik tendonlar bulunur ve bu, kas eforu yerine zıplamak için gerekli olan enerjinin çoğunu sağlamalarına olanak tanır. Özellikle kırmızı kangurular tek büyük bir atlamada 8 metrenin üzerine sıçrayabilir ve sürekli olarak değişen diş yapısına sahiplerdir.

Etrafta dolaşmak için zıplamayı tercih eden tek büyük hayvanlardır ve kuyruklarını ekstra bir bacak olarak kullanırlar.

Kangurular oldukça yırtıcı hayvanlardır ve bir hayli güçlü, kaslı ve dayanıklıdırlar. Başlarını dik tutarak arka ayakları üzerinde durabilir ve adeta bir boks maçındaymış gibi omuzlarıyla düşmanını alt edebilir.

Son birkaç gündür sosyal medyada viral olan, bir kangurunun bir köpeği boğmaya çalıştığı görüntüler de onların oldukça güçlü olduğu ve saldırganlıştığında bir hayli tehlikeli olabileceklerinin en iyi kanıtlarındandır.

Bahsi geçen videoda Avustralya'da bir nehir kenarında köpekleriyle birlikte yürüyüş yapan bir adamın hem kendisi hem de köpeği, oldukça talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Köpeği Hutchy’i bir anlığına gözden kaybeden Moloney, etrafına baktığında köpeğinin bir kanguru tarafından esir alındığını fark etti. Kanguru, ön ayaklarının ikisini de köpeğin boynuna geçirerek onu boğmaya çalıştı.

Ne yapacağını şaşıran ve bu anları kaydetmeye çalışan talihsiz adam, kanguruya “köpeğimi bırak” diye seslendi ancak kanguru, bu komutla çok daha fazla sinirlendi ve bu sefer adama saldırmaya çalıştı.

Oldukça güçlü ve saldırgan olduğunu belirttiğimiz kangurular, çok başarılı yüzücüdürler ve bir yırtıcı tarafından takip edildiklerini anladıkları an genellikle suya kaçarlar.

Kimi zaman yukarıdaki görüntülerde de olduğu gibi avını da suyun içine alırlar ve mücadelesini burada sürdürürler. 5. bir bacak görevi gören ve yüzme yeteneklerini borçlu oldukları kuyrukları, arbede esnasında güçlerine güç katar.

Yine köpek dışında bir dingo veya yabani bir kedi tarafından takip edildiklerini fark ederlerse içgüdüsel olarak suya koşma eğilimi gösterirler. Eğer herhangi bir insan veya hayvan, avlarını elinden almaya çalışırsa da yukarıdaki görüntülerde olduğu gibi daha fazla sinirlenir, hedef değiştirerek hamlelerini bu doğrultuda şekillendirirler.