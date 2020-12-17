Koronavirüs Aşısı, Statüye Göre Değil Riske Göre Uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda aşı ile ilgili en çok merak edilen sorulara cevap verdi. Bakan Koca, yapmış olduğu açıklamada, aşı uygulanırken herhangi bir sınıf ayrımının yapılmayacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesine vermiş olduğu röportajda, koronavirüs aşısı ile ilgili en çok merak edilen sorulara cevap verdi. Bu soruların arasında en çarpıcı olanı, aşı uygulamasının neye göre yapılacağı oldu. Abdülkadir Selvi’nin sorularını yanıtlayan Koca, aşılama sırasında bir sınıf ayrımının kesinlikle yapılmayacağını dile getirdi.

BioNTech ve Pfizer Covid-19 aşısının zenginlere, Çin’den gelen aşının ise fakirlere uygulanacağı yönündeki iddialar hakkında Fahrettin Koca, Pfizer aşısı yerine neden Çin’den gelen aşıyı tercih ettiklerinin yanı sıra ilk aşı uygulanan kişilerin arasında kendisinin de olabileceğini de açıkladı.

“Halk ileride Çin aşısını yaptırmayı daha çok tercih edecek”

Aşı uygulanırken sınıf ayrımı yapılması gibi bir durumun söz konusu bile olmadığını belirten Fahrettin Koca, aşının ilk önce risk altındaki vatandaşlara uygulanacağını, daha sonrasında ise Bilim Kurulu ile belirledikleri stratejiye göre ilerleyeceklerini söyledi ve "Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı, neden aşılar arası ayrım yapılmaması gerektiğini ise şu sözlerle belirtti; “Bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek.”

Fahrettin Koca, Sinovac adı verilen Çin aşısının kısa, orta ve uzun vadede güvenilirliğine inanıyor. Aşının, güvenilirliği kanıtlandığı sürece birçok ülkede ilk tercih olabileceğinin de altını çiziyor.

“Ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir”

İlk partide 3 milyon doz aşının geleceğini belirten Koca, bu aşıların Türkiye’ye geldikten sonra 15 gün süren bir denetimden geçeceğini söylüyor. Gerekli onaylar verildikten sonra, ay sonunda veya yılın ilk haftalarında aşı uygulanmasına başlanacak. Fahrettin Koca, kendisinin de bir sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "strateji gereği" ilk aşı uygulanan insanların arasında yer alabileceğini dile getirdi.