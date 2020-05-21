Koronavirüs Salgını Hakkında Anlam Dolu Karikatür Çizimleri

Koronavirüs salgını çoğumuzu derinden etkilemeye devam ediyor. Salgın sürecinde hayatımızda değişen meselelerle ilgili birbirinden anlamlı karikatürleri derledik.

Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz, mümkün olduğunca evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu süreçte çalışanlar ve dışarıya çıkmak zorunda olanlar ise hijyen kurallarına maksimum düzeyde uymak zorunda. Sevdiklerimizden ayrı kalan hepimiz meraklı gözlerle salgının geçmesini bekliyoruz. Bizi ayakta tutan şey ise hasretiyle yanıp tutuştuğumuz güzel günlerin yakın olduğuna dair inancımız.

Salgınla birlikte hayatımıza giren bazı şeylerin "yeni normal" olarak algılandığını biliyoruz. Aslında koronavirüs birazdan göreceğiniz karikatür çizimlerinde de ifade edildiği üzere hayatımıza pek çok şey getirdi. Her şeye rağmen bizlere iyi bir gelecek umudu veren tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğunu belirtmek isteriz. Umarız ki yalnızca bu dönemde değil, her zaman onların değerini hatırlar ve sağlık çalışanlarına hak ettikleri değeri veririz.

Onlar birer süper kahraman

Sağlık çalışanları çok büyük bir sorumluluğa göğüs gerdiler. Dönemimizin süper kahramanları olarak betimlenen sağlık çalışanları, bizler için gecelerini gündüzlerine katarak yılmadan çalışmaya devam ediyorlar.

Amerika’nın Kovid-19 ile sınavı:

Trump, son zamanlarda yaptığı basın açıklamaları ile çok eleştirildi. Koronavirüs salgını konusunda iyi bir strateji çizemeyen Amerika’nın ve Trump’ın toparlanmazsa işi çok zor görünüyor.

Tedbirli olmalıyız:

Karikatürdeki baba Disneyland'den söz ederek, çocuklarına "Evet çocuklar bir korku evinden bile daha korkunç" diyor.

Konu risk grubunda olan çocuklar ve yaşlılar olduğunda daha özverili olmalıyız. Özellikle kalabalık yerlerin geçici süre ile kapatılması, bu konu ile ilgili en pozitif gelişmelerden biri oldu. Eminiz ki toplu mekanlar açıldıktan sonra eskisi kadar rağbet görmeyecek. Bu durumdan en çok zarar gören ne yazık ki yerel esnaf ve küçük işletmeler olacak.

Medya hala iş başında:

Sağlıkçılardan önce hedefe ulaştığını düşünen medya "Evet şu anda koronavirüs ile birlikteyiz, gelin insanlığı nasıl yok edeceğini örenelim" diyor.

Bu zor günlerde en çok aranan tabii ki doğru haber oldu. Yalan birçok gereksiz bilginin döndüğü medyada en çok iş yine muhabirlere ve basın çalışanlarına düştü. Koronavirüsü Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yarattığı yönünde haberler basında kendisine yer buldu. Koronavirüs tedavisini de en az 10 kez bulduğumuz bu süreçte, gündem sürekli değişiyor. Haber almak isteyen kitlenin beklentisi artıyor. Tüm medya çalışanları, yeri geldiği zaman çift mesai yapmak zorunda kalıyor.

Kas değil beyin gücü önemli:

Bana bir şey olmaz demeyin. Belki size bir şey olmayabilir, fakat taşıyıcı olarak onlarca kişiyi tehlikeye sokabilirsiniz. Çünkü koronavirüs, güçlü güçsüz, genç yaşlı, uzun kısa dinlemez. Odaklanmamız gereken kilit nokta, kas gücünden ziyade evde kaldığımız bu zor dönemlerde zihnimizi ve beden sağlığımızı güçlü tutmak. Çoğu karikatür çizimleri ile bize verilmek istenen mesaj, koronavirüsü hafife almamamız gerektiği.

Tuvalet kağıdı modası:



"Ciddi misin?"

Karikatür çizimlerine en çok tuvalet kağıdı konu oldu. Hep Hollywood filmlerinin suçu. İnsanlar kıtlıktan çıkmış gibi tarihi geçmeyen ve raf ömrü uzun ne bulursak stokladılar. Yalnızca biz değil ü bütün dünyayı saran bu telaş eminiz ki ileride bakıp gülümseyeceğimiz hoş bir anı olarak mazide yerini alacak.

Bitmiyor, bitmiyor…

Bir aile elindeki pankartlar ile annelerinin Anneler Günü'nü uzaktan kutluyor.

İlk çıktığı zaman pek önemsemedik, geçer dedik. İşler biraz sarpa sarınca bir aya kalmaz düzelir dedik. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldığı zaman, havalar ısınmaya başladığında baharla birlikte atlatırız dedik. Dedik, dedik... Anneler gününü ve milli bayramlarımızı buruk geçirdik koronavirüsü geçiremedik. Biz yine dişimizi sıkalım ve sosyal mesafemizi koruyalım.

Duyarsızlaştık:

"Kim Jong Un öldü mü? Kız kardeşi yerine geçecek mi?"

"Yani totaliter bir diktatörlük, dünyanın en büyük demokrasisi olmadan önce bir kadın tarafından yönetilebilir."

Evde kaldığımız zaman aralığında o kadar çok yalan habere maruz kaldık ki hangi haberin gerçek, hangi haberin sahte olduğunu karıştırmaya başladık. Bu karikatür çizimi Kuzey Kore başkanı Kim Jong’u konu alıyor. Ancak tek arada kaldığımız konu bu değil. Örneğin koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Yoksa bulunamadı mı? Benzer haberler bu konuda da insanlar duyarsız hale getirdi.

Berberler 11 Mayıs itibarıyla açıldı:

Hamur işine gelince her birimiz birer usta olduk ama konu berberlik gibi zor bir zanaat olunca, ne yazık ki sınıfta kaldık. Randevuları dolan berberler iyi hoş ama hijyen kontrollerinin aksatılmamasını umuyoruz.

Acun da olmasa ne yapardık?

Yukarıda ki karikatür çizimi gibi bu çizim de Latif Demirci’ye ait. Akşamları çoğumuzun kitlendiği Survivor’ı es geçmeyen Latif Demirci’nin bunu mizah ile birleştirmesi zaten kaçınılmazdı. Yakında karantina ünlüler, gönüllüleri görmekten ziyade komple bu salgını unutmayı umut ediyoruz.

Birlik olmanın tam zamanı:

Bu karikatür çizimi bize din, dil, ırk gözetmeksizin birlik olmanın tam zamanı olduğunu hatırlatıyor. Birbirimizi suçlamayı bırakıp bu salgından nasıl kurtulabileceğimiz konusunda el ele verebilirsek, sonuca daha hızlı ulaşabiliriz.

Çocukların iple çektiği günler yakın:

Masallara, sanat eserlerine hatta toplumsal değerlerimize kadar girdi ne yazık ki koronavirüs. Yakın gelecekte bitmesini umduğumuz bu salgının işini kolaylaştırmamak için ellerimizi sürekli el temizleme jelleri ile dezenfekte edelim. Maskelerimizi takmayı ihmal etmeyelim ve en önemlisi sosyal mesafemizi koruyalım.

Pes etmemeliyiz:

En başta tüm sağlık çalışanlarının emeğini boşa çıkarmamak için pes etmemeliyiz. Yükümlülüklerimiz var, hep varlardı, alışık olmadığımız bir durum değil. Dik durmalı, tüm tedbirleri almalı ve savaşmalıyız.

Siyasetin bu süreçte rafa kaldırılması gerekir mi?

Siyaset hayatımızın her alanında fark ettirmeden yer alıyor aslında. Politikacıların en azından bu süreçte siyaseti rafa kaldırıp, halkın ve işçilerin sesine kulak vermediklerini betimleyen bu karikatür çizimini siz nasıl yorumlarsınız?

Bill Gates bizi salgın konusunda 5 yıl önce uyarmıştı:

"Sen Bill Gates, koronavirüsü dünyayı kontrol etmek için sen yarattın!" / "...Milyon tane sosyal medya paylaşımı bunun gerçek olduğunu kanıtlıyor!"

Günümüzün yaşayan en büyük inovatörlerinden Bill Gates bizi 5 yıl önce yaptığı TED konuşmasında uyarmıştı. Gelecekte olası bir salgına hazır olmadığımızı söylemişti. Bill Gates yakın zamanda verdiği bir röportajda bu konu hakkında daha çok çalışma yapmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Şimdi koronavirüs için tedaviler üzerine araştırma yapıyor. Seattle Times karikatüristi David Horsey bu karikatür çiziminde Bill Gates’e olan suçlamaları konu almış.

Milli bayramlar...



Mehmet Selçuk, 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü koronavirüs salgını dönemine denk geldi. Bu nedenle milyonlar meydanlara, sokaklara dökülemedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı buruk ama her zamanki kadar coşkulu geçti. Tıpkı 19 Mayıs gibi...