Son aylarda neredeyse tüm dünya ülkelerinin ortak bir gündemi var, o da koronavirüs. Amerika Birleşik Devletleri’nden Pardue Üniversitesi’nde çalışmalar yürüten uzmanlar, virüsün en çok yayıldığı yerlerden biri olan uçak kabinlerine yoğunlaştı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde dünyaya yayılan koronavirüs birçok enfekte vakaya ve can kaybına sebep oldu. Güncel verilere göre toplam vaka sayısı 3 milyon 222 bin 107 olarak paylaşılırken toplam can kaybı sayısıysa 228 bin 757 olarak kaydedilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanından uzmanlar tedavi ve aşı çalışmalarını gece gündüz demeden yürütürken virüsün nasıl yayıldığına dair kapsamlı çalışmalar da yapılıyor.

Önemli araştırma üniversitelerinden biri olarak kabul edilen, Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yer alan Pardue Üniversitesi’nden uzmanlar; koronavirüsün uçak kabininde ne kadar hızlı şekilde yayılım gösterdiğine dair bir simülasyon yayınladı. Virüsün yayılma hızının çok yüksek olması ve havacılık sektörünün salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri sayılması sebebiyle bu araştırma oldukça dikkat çekti.

İşte yayınlanan simülasyon görüntüleri:

The Sun gazetesinin yaptığı habere göre Pardue Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya koyduğu simülasyonda öksürük ya da hapşırık yoluyla bir kişinin ağzından çıkan damlacık ve partiküller kabin içine bir anda dağılıyor. Hasta kişinin etrafındaki 10 kişinin en riskli grup içerisinde olduğu söylense de partiküllerin kabinde neredeyse ulaşmadığı nokta kalmaması dikkat çekiyor.

Hazırlanan simülasyon, temiz hava almayan uçak kabinlerinin virüsün yayılmasındaki olumsuz etkisini gözler önüne sererken uzmanların ilk günden beri önerdiği maske kullanımının da önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor.

Ülkemizde de koronavirüse karşı seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, toplu taşımada ve toplu alanlarda maske kullanım zorunluluğu gibi pek çok önlem alınmış durumda. Türk Hava Yolları’nın da bu genel tedbirler kapsamında önceki gün iç ve dış hat tarifeli seferlerini 28 Mayıs’a kadar iptal ettiğini duyurduğunu yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. Tüm ülkede koronavirüs mücadelesi sürerken hepimizin gözü kulağı yetkililerden gelecek yeni haberlerde.